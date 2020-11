Pas de zone orange en vue dans la région de Québec

Selon des données compilées par Radio-Canada en provenance de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la Capitale-Nationale atteint les seuils établis pour la zone orange pour trois des principaux indicateurs.

La région compte moins de 10 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants (9,94), moins de 8 nouvelles hospitalisations quotidiennes pour 1 000 000 d’habitants (4,18) et moins de 5 % des tests effectués dont le résultat est positif (4,04 %).

Tendance plus forte requise

Mais il faut davantage, une tendance plus forte à la baisse, pendant 14 jours ou plus pour que le retour à la zone orange puisse être envisagé, estime le ministre de la Santé, Christian Dubé.

C'est sûr que le nombre de cas, c'est un des facteurs. Pour être dans le milieu de la zone orange, il faut être entre six et dix cas par 100 000 personnes. Quand on est à dix cas, on est vraiment au maximum de la zone orange. On ne peut pas dire parce qu'on est rendus à 9,9 qu'on est vraiment confortables dans une zone orange. Il faudrait au mieux être dans le milieu de la zone orange. Il faudrait être à six, sept cas , précise Christian Dubé.

Pression sur les hôpitaux

L’autre donnée importante à prendre en compte, pour le gouvernement du Québec, est la pression exercée par les personnes atteintes de la COVID sur le système de santé.

Même si le nombre d’hospitalisations est moins grand et que les taux de mortalité sont plus bas que lors de la première vague, les hôpitaux de la région de Québec subissent encore les conséquences de la pandémie.

Raison de plus pour demeurer en zone rouge.

Quand on regarde notre réseau de santé, on continue d'envoyer des gens dans les hôpitaux pour la COVID. Pendant ce temps-là, on ne traite pas nos patients réguliers. On ne fait pas nos opérations, on ne fait pas notre dépistage du cancer. On est obligés de faire du délestage , a expliqué Christian Dubé au micro de l’émission Première Heure.

À l’échelle de la province, environ 140 000 chirurgies ont été reportées. Il faudrait que les hôpitaux puissent être en mesure d’en faire 10 000 de plus par mois qu’à l’habitude, selon le ministre, pour que les listes d’attente puissent commencer à diminuer.

Déconfinement progressif

Si la situation continue de s’améliorer dans la région de Québec au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, advenant un éventuel retour en zone orange, il ne faudrait pas s’attendre à ce que les interdictions soient levées d’un coup.

Une région qui pourrait démontrer encore comme Québec une baisse importante dans les prochaines semaines, ce qu'on fait habituellement, on essaie de faire rentrer les gens aux endroits où il y a le moins de contacts, où ça peut avoir le moins d'impacts. La dernière chose qu'on veut, c'est jouer au yo-yo. La journée où on donne un bonbon à quelqu'un, il le prend pour acquis et on a de la difficulté à lui enlever , illustre Christian Dubé.

Vaccins pour le Québec

Le gouvernement fédéral a annoncé avoir réservé 76 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 développé par la pharmaceutique Pfizer.

S’il est approuvé par Santé Canada, Christian Dubé assure que le Québec aura sa part de doses.

On a vraiment la proportion qui revient à la population et pas uniquement avec Pfizer. On a négocié avec le fédéral, qui négocie lui pour toutes les provinces, sept accords avec de grands manufacturiers. On a préparé la logistique, on a les congélateurs qu'il faut , affirme-t-il.

Le Québec serait en mesure de débuter la vaccination après les Fêtes, si le vaccin était accessible, selon M. Dubé. Les personnes les plus vulnérables seraient priorisées par une campagne de vaccination.