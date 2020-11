L’archipel madelinot se débarrassera de 10 000 tonnes de déchets de bois

La Communauté maritime des Îles a octroyé un contrat de 2,1 millions de dollars à l'entreprise Sanexen Services Environnementaux de Brossard pour disposer des quelque 10 000 tonnes de bois qui s'accumulent depuis une quinzaine d'années dans l'archipel, soit depuis la fermeture de l'incinérateur.

L’entreprise prévoit exporter le bois par bateau ou barge entre mai et août 2021 afin de le valoriser au Nouveau-Brunswick.

Ce contrat représente la première action concrète du comité interministériel mis en place pour trouver des solutions à la gestion des déchets dans un contexte d’insularité. Ce comité regroupe des représentants municipaux, ainsi que des employés de ministères et d’organismes gouvernementaux, dont le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Il n’y avait pas de solution pour disposer de ce genre de matériau là à l’échelle municipale. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Pendant longtemps, on n’avait pas de broyeur et l’exportation coûte extrêmement cher. La preuve, on est allé en appel d’offres et c’est un contrat de plus de 2 millions qui est octroyé pour disposer de ces matériaux-là , explique le maire des Îles, Jonathan Lapierre, qui est également président de la Communauté maritime des Îles.

La facture est absorbée à 100 % par le ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre d’une entente de 4,8 millions de dollars visant à traiter les matières accumulées au Centre de gestion des matières résiduelles des Îles-de-la-Madeleine d’ici le 31 mars 2025.

Les chantiers de démolition génèrent des déchets de bois qui ne peuvent être valorisés directement dans l'archipel madelinot (archives). Photo : Gracieuseté Diane Hébert

Disposer des matières au fur et à mesure

Parallèlement à la gestion des déchets accumulés au fil des ans, la Communauté maritime travaille à trouver des solutions pour gérer les matières résiduelles sur une base annuelle.

L’objectif du conseil municipal est de ne plus accumuler de matières au CGMRCentre de gestion des matières résiduelles des Îles-de-la-Madeleine , mais de gérer les matières au fur et à mesure qu’elles transitent par le site , a souligné Jonathan Lapierre.

M. Lapierre précise que le plan de travail du comité interministériel comprend aussi la gestion des déchets enfouis pendant les périodes d’arrêt de l’incinérateur qui a opéré de 1994 à 2008.

La gestion des matières résiduelles représente près de 20 % des dépenses de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.