C’est l’avant-dernière journée de hockey pour des milliers de jeunes sherbrookois

Il n’y aura pas de matchs, on va se concentrer sur les entraînements techniques et non collectifs, car on va devoir maintenir la distanciation de deux mètres , explique Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke.

Puisque les élèves de secondaire 3, 4 et 5 iront maintenant à l’école un jour sur deux, les groupes de sport-études devront être repensés. Je prends comme exemple une équipe bantam AAA...ce ne sont pas tous des joueurs dans le même groupe, alors on va devoir jongler pour unifier nos groupes pour que tout le monde puisse participer , indique M. Dion.

Il est encore trop tôt pour s’avancer sur le remboursement de la saison aux parents, estime-t-il.

Pour l’instant, nous n’avons pas annulé la saison, nous l’avons mise sur pause. Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke

C’est certain qu’il va y avoir, sans doute, des ajustements. On demande aux parents "attendez, on va voir comment la pause va durer de semaines". Si on reprend au début de décembre, ce sera une pause de trois ou quatre semaines. Si on recommence en janvier, ce sera autre chose , ajoute-t-il.

M. Dion souligne aussi que Hockey Sherbrooke est en train de travailler avec la Ville de Sherbrooke pour décaler la fin de la saison à la fin d’avril.