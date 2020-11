Un Centre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa ferme temporairement

Nous savons que c'est une période vraiment difficile , a déclaré Dillon Black, l'un des cinq membres bénévoles du conseil d'administration du centre. Pour nous, c'était la décision la plus éthique que nous pouvions prendre […] ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère.

Le plan de restructuration préconise que les services soient plus pertinents pour les Noirs, les Autochtones et les personnes des minorités visibles ainsi que la communauté LGBTQ, selon le conseil. L'objectif est de rendre l'organisation plus significative, plus pertinente, mais aussi de s'assurer qu'à long terme, le service existe toujours .

Le 6 novembre dernier, le conseil d'administration de l' ORCCCentre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa a publié une déclaration, faisant allusion à des difficultés, notamment l'infrastructure informatique et la nécessité de rénover le bâtiment actuel du centre, avant de reprendre les services en personne.

Triste et confus

Pour certains clients et travailleurs, la nouvelle de la fermeture a été un choc.

Le [11 novembre] est mon dernier rendez-vous et ensuite je n'ai plus de thérapie , a déclaré une victime d'une agression sexuelle à la CBC. Je suis triste et confus.

Lee-Anne Lee, conseillère et éducatrice au refuge Harmony House, conseille les détenus du Centre de détention d'Ottawa-Carleton pour le Centre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa.

La lettre qu'elle a reçue à propos de la fermeture du centre était déroutante , a-t-elle dit, se demandant pourquoi le centre n'avait pas clairement expliqué aux travailleurs, comme elle, ce qui se passait.

Je ne pense pas qu'aucun de nous ne comprenne vraiment pourquoi le conseil d'administration prendrait cette décision et manquerait alors de responsabilité ou de transparence , soutient Mme Lee.

Avec de longues listes d'attente pour les services de consultation dans d'autres organisations de la région, Dillon Black a déclaré que le conseil comprenait que trouver de nouveaux services abordables pour tous les survivants du centre sera un défi.

Selon Dillon Black, le Centre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa (ORCC) procède à une révision importante de ses services. Photo : CBC

Un superviseur va travailler avec les clients pour les aider à trouver de nouveaux conseillers , a déclaré Dillon Black.

Services sous-financés partout en Ontario

Un groupe communautaire qui se dit déterminé à soutenir les survivants de violence sexuelle à Ottawa a diffusé son propre communiqué mardi.

Les services de lutte contre la violence sexuelle et sexiste sont sous-financés partout en Ontario, les survivants doivent endurer des mois d'attente pour des services professionnels. La fin des programmes du Centre en forte demande représente une perte importante pour les survivants , indique le communiqué.

Selon Dillon Black, les anciens employés sont invités à présenter une nouvelle demande d'emploi lorsque le centre rouvrira au printemps prochain.

Le Centre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa a été fondé en 1974 par un groupe de survivants et offrait une ligne de crise disponible 24 heures sur 24, ainsi que des conseils gratuits et confidentiels.

Avec les informations de Julie Ireton