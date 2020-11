Les résidents de l'Atlantique plus enclins à faire leurs achats des Fêtes en magasin

Plus de la moitié des Canadiens de l’Atlantique (54 %) ont l’intention de faire leurs achats des Fêtes en magasin, contre 39 % à l’échelle nationale, selon un sondage de la firme Léger commandé par le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

On a eu beaucoup de succès en Atlantique avec le combat contre la COVID-19 et comme ça, il y a plus de confiance d’entrer dans les magasins , explique Jim Cormier, directeur régional du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) pour l'Atlantique.

Jim Cormier, directeur en Atlantique du Conseil canadien du commerce au détail. Photo : Radio-Canada / CBC

Je dois dire que les gens qui ont des magasins partout dans les provinces atlantiques sont [...] prêts à offrir une bonne expérience de détail , ajoute-t-il.

Huit mois après le début de la pandémie de COVID-10, le magasinage en ligne continue de gagner du terrain partout au Canada. Au total, 42 % des répondants au sondage comptent faire leurs achats des Fêtes en ligne cette année, une hausse de 14 % par rapport à 2019.

Un accent sur l’achat local

Neuf résidents du Canada sur dix estiment qu’il est important de prioriser les détaillants canadiens.

En Atlantique, cette tendance est encore plus prononcée et se manifeste aussi dans les intentions d’achat. Selon le sondage, les résidents des quatre provinces les plus à l’est du Canada sont plus susceptibles d’acheter local (59 %) qu’ailleurs au pays (47 %).

C’est comme ça partout au Canada, et bien sûr ici en Atlantique les gens veulent supporter les commerces d’ici et c’est bon pour l’économie , indique Jim Cormier.

S’y prendre à l’avance

Les consommateurs veulent acheter local pour encourager le commerce de proximité, mais aussi pour éviter des délais d’expédition.

D’ailleurs, les résidents de l’Atlantique sont réputés débuter leurs achats de Noël à l’avance. Cette tendance est accentuée en 2020, d’après le sondage, mené pour une troisième année consécutive.

Année après année, les résidents [de l’Atlantique] ont l’habitude de commencer leurs achats plus tôt que la majorité canadienne. Cette année, ils ont l’intention de faire leur magasinage des Fêtes plus tôt qu’auparavant , expose Jim Cormier.

Et selon lui, il s’agit d’une bonne chose.

On doit dire qu’il est préférable pour tout le monde de commencer leurs achats plus tôt, comme ça ils évitent les désagréments, comme les délais de livraison ou les ruptures de stock.

Le sondage a été mené en ligne au début du mois d’octobre auprès de 2521 Canadiens, avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 %, 19 fois sur 20.

Avec des informations de François-Pierre Dufault