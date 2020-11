COVID-19 : Doug Ford a-t-il perdu la maîtrise de la situation?

Après la région de Peel lundi, c'était au tour de Toronto mardi d'aller au-delà des directives provinciales en annonçant que les restaurants, les bars et les gyms sur son territoire ne pourraient pas rouvrir samedi comme prévu.

La région de Peel et Toronto ont recensé, mardi, leur plus grand nombre de cas en une journée depuis le début de la pandémie, soit 395 et 520 infections, respectivement.

Ce n'est pas le temps de déconfiner , affirme la professeure Anna Banerji de l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto.

Le fait que Peel et Toronto font cavalier seul et imposent leurs propres directives signifie qu'ils ne croient pas que les directives provinciales sont appropriées pour eux , ajoute-t-elle.

Certains bureaux locaux de santé publique ont par ailleurs adopté leur propre code de couleurs. À Windsor, par exemple, la région est en zone verte, selon le système provincial, alors que la santé publique locale affiche un niveau d'alerte orange.

Selon la Dre Banerji, cette situation sème la « confusion ».

Les gens perçoivent ces incohérences et sont peut-être moins enclins à suivre les règles si ces consignes n'ont pas de sens, sans parler de la lassitude du public face à la COVID. Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'Université de Toronto

La politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa pense que le gouvernement provincial devrait « prendre le leadership ».

Si les gens commencent à dire, c'est trop difficile pour que je m'y retrouve, alors je ne regarderai plus [les consignes], le gouvernement a carrément manqué son coup , dit-elle.

De son côté, le premier ministre Doug Ford a défendu sa gestion de la pandémie, mardi, alors que le ministère de la Santé affirme que le gouvernement a toujours dit que les médecins hygiénistes locaux avaient « le pouvoir d'adapter les restrictions sur leur territoire selon leur situation régionale ».

Lors de la première vague, nombre de chefs locaux de la santé publique avaient par exemple rendu le port du masque obligatoire dans les commerces de leur région, alors que M. Ford refusait d'en faire une directive provinciale.

Divergences entre Ottawa et l'Ontario?

Mardi, le premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté des provinces à en faire plus pour endiguer la pandémie, sans les identifier.

La politologue Geneviève Tellier raconte que les premiers ministres Trudeau et Ford ont été sur la même longueur d'onde jusqu'à maintenant, mais qu'il semble désormais y avoir certaines divergences quant à l'importance relative de l'économie versus la santé publique.

Dans certaines provinces dont l'Ontario, on veut quand même mettre l'emphase sur l'économie, on ne veut pas tout fermer. Au fédéral, on met la priorité sur la santé publique, quitte à ce que les entreprises ferment. Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa

La politologue Geneviève Tellier Photo : Radio-Canada

L'opposition néo-démocrate en Ontario affirme que la stratégie du gouvernement Ford est risquée, parce que la province pourrait se retrouver, plus tard, avec un confinement plus long et plus strict, si on n'agit pas dès maintenant.

Le premier ministre [Ford] minimise la gravité de la deuxième vague et tarde à faire les investissements nécessaires pour aider la population et les entreprises à passer à travers de la crise , selon le NPD.

De son côté, M. Ford a affirmé mardi que toutes les options étaient sur la table et qu'il pourrait y avoir un resserrement des directives provinciales, si besoin est.

Le nombre de cas actifs en Ontario a franchi mardi la barre des 10 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le nombre d'hospitalisations a aussi bondi à 422. En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs était en baisse pour une troisième journée de suite.

Le premier ministre Ford ne tiendra pas de point de presse mercredi, indique son bureau.