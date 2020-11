N'assistez pas aux cérémonies du jour du Souvenir au centre-ville d'Ottawa

En raison des protocoles liés à la COVID-19, la cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada sera limitée à 100 invités et il n'y aura pas de défilé.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) et la Légion demandent plutôt aux gens de regarder la cérémonie de chez eux.

Des policiers seront au Monument commémoratif de guerre du Canada pour rappeler aux quelques participants de porter des masques et de rester à deux mètres l'un de l'autre.

Des barrières seront érigées pour éloigner le public du mémorial, et les officiers déplaceront les spectateurs indésirables, s'ils arrivent, selon la Légion.

Le premier ministre Justin Trudeau, son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence McAulay, et la gouverneure générale Julie Payette participeront à la cérémonie nationale à partir de 10 h 45 devant le Monument commémoratif de guerre du Canada.

Des émissions spéciales du jour du Souvenir seront diffusées à la radio, à la télévision et en ligne. L'émission spéciale radiophonique sur ici Première, sera animée par Philippe Marcoux de 10h55 à midi. La cérémonie sera aussi diffusée en direct sur les ondes d’ici Télé et d'ici RDI, et une émission spéciale sera diffusée entre 10h45 et midi, et sera animée par Céline Galipeau.

À lire aussi : Jour du Souvenir virtuel : voici ce qui est ouvert ou fermé à Ottawa et à Gatineau

La Légion diffusera également des cérémonies en direct sur sa page Facebook.

Les cérémonies commencent à 10 h 45, avec un deux minutes de silence à 11 h 00.

À Gatineau, la population est invitée à ne pas allumer les lumières et décorations de Noël, en respect des vétérans.

Avec des informations de CBC et la Presse canadienne