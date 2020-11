Jour du Souvenir : des cérémonies virtuelles

Le premier ministre Justin Trudeau, son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence McAulay, et la gouverneure générale Julie Payette participeront à la cérémonie nationale à partir de 10 h 45 devant le Monument commémoratif de guerre du Canada.

Dans la convocation, on précise qu’en raison de l’espace limité et des exigences de distanciation physique, les spectateurs seront invités à assister à la cérémonie de chez eux.

Radio-Canada diffusera dès 10 h 30 une émission spéciale animée par Céline Galipeau et Daniel Thibeault.

Un fonds d’urgence

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi qu’il fournirait une aide d’urgence de 20 millions de dollars pour soutenir le travail des organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux anciens combattants.

La Légion royale canadienne recevra 14 millions de dollars. Le reste sera réparti entre ANAVETS (1 million de dollars), la Patrie tatouée sur le cœur (1,5 million de dollars), VETS Canada (850 000 $) et d'autres organismes de vétérans sans but lucratif et de bienfaisance dont les finances se sont taries en raison de la pandémie.

Le président national de la Légion royale canadienne, Tom Irvine, a salué cette aide attendue depuis longtemps – même s'il avait demandé 30 millions de dollars. Il a indiqué que cet argent permettra d’éviter la fermeture des dizaines de succursales. Ma première lettre au premier ministre remonte au mois d'avril , a-t-il déclaré en entrevue. Peut-être que ça aurait pu sauver certaines des 20 succursales (qui ont été fermées).

Par ailleurs, ni M. Trudeau ni le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, n'ont offert de nouvelles promesses aux plus de 40 000 anciens combattants qui attendent depuis des mois ou des années que le gouvernement traite leurs demandes de prestations d'invalidité. Ils n'ont pas non plus répondu aux préoccupations croissantes selon lesquelles les anciens combattants font face à des obstacles pour demander une aide fédérale parce qu'ils ne peuvent pas obtenir les rapports médicaux nécessaires et d'autres informations requises en raison de la pandémie.