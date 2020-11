La route de la Baie-James portera le nom de Billy Diamond

À la veille du 45 e anniversaire de la Convention de la Baie-James et du Nord du Québec, l’Assemblée nationale a adopté mardi à l’unanimité une motion présentée par le premier ministre François Legault pour renommer la route de la Baie-James du nom de Billy Diamond, un des artisans de la Convention.

Cette route de 620 kilomètres, qui va de Matagami à Radisson, relie la plupart des communautés cries côtières entre elles et avec le sud du Québec.

L'histoire a donné raison aux signataires de la Convention, à Billy Diamond et à Robert Bourassa. Le grand chef a eu l'audace de bâtir un partenariat gagnant-gagnant à long terme. Pour rendre hommage à ce visionnaire et pour souligner le leadership de ce grand homme, je suis heureux que la route de la Baie-James soit renommée en son nom. François Legault, premier ministre du Québec

De son côté, le grand chef cri Abel Bosum a souligné que le changement de nom […] est un hommage très approprié et approprié au regretté Billy Diamond .

Le gouvernement de la Nation crie avait demandé au gouvernement québécois de renommer cette route après un vote en août.

Cette voie a été construite pour faciliter la construction du projet hydroélectrique de la Baie-James dans les années 1970.

L’ancien grand chef Diamond, décédé en 2010, a également joué un rôle moteur dans le lancement de la compagnie aérienne appartenant aux Cris, Air Creebec, et a joué un rôle central dans la création du Grand Conseil des Cris, en tant que Grand Chef de 1974 à 1984. C'est à cette époque que le la Convention de la Baie-James et du Nord québécois a été négociée et signée avec le premier ministre du Québec de l'époque, Robert Bourassa.

La motion du premier ministre reconnaît l'importance de l'entente pour le développement socio-économique de l'ensemble du Québec, ainsi que pour le développement de la Nation crie et des Inuits du Nunavik, qui en étaient également signataires.



[La Convention] été une source d'inspiration non seulement au Québec, mais au Canada et partout en Amérique du Nord. , a déclaré M. Legault.

Nous devons poursuivre cette belle histoire de collaboration entre nous et les nations autochtones , a ajouté le premier ministre.

Avec les informations de CBC