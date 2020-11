La région d'Ottawa et de Gatineau grisée par le beau temps

On voit que l’humeur des gens a changé beaucoup. On voit beaucoup plus de sourire. Les gens sont radieux, c’est plaisant , constate le pompier à la retraite.

André Desrosiers a profité du beau temps pour enfourcher son vélo. Photo : Radio-Canada

Dans les parcs, à pied ou à vélo, le ciel radieux a eu de quoi faire oublier la grisaille qui a l’habitude d’envelopper novembre. La région n’a pas connu une aussi longue séquence de douceur en novembre depuis 1938, de quoi remonter le moral de plusieurs en ces temps de pandémie.

C’est sûr que ça fait vraiment du bien. On se sentait un peu déprimé avec l’arrivée de l’hiver en plus de la pandémie. Le fait de pouvoir prendre l’air fait vraiment du bien , lance Sophie-Aude Boily-Thériault, vendeuse dans une boutique de vêtement.

Le beau temps des derniers jours a aidé Sophie-Aude Boily-Thériault à garder le moral. Photo : Radio-Canada

Le beau temps est grisant, dit un psychologue

Avant l’arrivée des grands froids, cette séquence de 4 journées au-dessus des 20 degrés Celsius arrive comme un baume et grise même les esprits.

Le psychologue Pierre Faubert compare les effets du beau temps des derniers jours dans la région aux effets enivrants de l’alcool. Photo : Radio-Canada

La lumière, le soleil, la température, l’environnement, ça nous enivre un peu comme d’autres substances, l’alcool notamment. Nos facultés sont affaiblies d’une certaine façon. On ne pense plus à nos malheurs. On ne pense plus à des choses qui sont quand même invisibles, comme un virus , explique Pierre Faubert, psychologue clinicien.

Les terrasses ont connu un regain de popularité ces derniers jours. L’heure était parfois au flânage, un besoin de socialiser pour plusieurs, alors que la météo peut avoir un impact réel sur le comportement, soutient Dr Faubert.

C’est pour ça que la météo prend tellement de place dans notre discours et que c’est très affectif. C’est très émotionnel , indique le psychologue.

Mais l’installation des cabanes à patins et des décorations de Noël vient vite trahir l’illusion d’une saison estivale et rappelle que l’hiver approche.

C’est sûr que je crois que l’hiver va être un petit peu plus difficile, surtout dans l’incertitude par rapport au temps des Fêtes. Est-ce qu’on va pouvoir voir notre famille et tout ça. Mais je dirais que je prends ça au jour le jour , admet Sophie-Aude Boily-Thériault.

De son côté, Louise Brousseau passera l’hiver au Canada en raison de la pandémie. Une première depuis une douzaine d’années. Celle qui avait l’habitude de passer la saison froide en Floride n’entend pas pour autant se laisser gagner par la déprime.

Louise Brousseau entend profiter de l'hiver à défaut de pouvoir voyager en Floride. Photo : Radio-Canada

On s’est acheté un vélo stationnaire et on s’est fait un programme de [mise en forme] pour être actif. On aimerait ça faire de la raquette. Il y a deux façons de voir les choses. Moi, je dis que la vie est belle , s'exclame la fonctionnaire à la retraite tout sourire.

Avec les informations de Nafi Alibert