Pas de bâtiment pour le marché public de la Matanie avant 2022

Le futur marché public de la Matanie ne verra pas le jour avant 2022. Le projet à l'étude pourrait coûter un million de dollars, mais des travaux en cours permettront d'en estimer plus précisément les coûts.

Il est prévu que le bâtiment qui doit abriter les producteurs locaux soit érigé sur la place des Rochelais, à l’intersection de la route 132 et de la rue Saint-Jérôme.

Au cours des derniers mois, la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie a repris le dossier en main.

De l’aide financière a notamment été accordée au comité centre-ville de Matane pour qu’il fournisse son expertise et son soutien administratif aux Saveurs de la Matanie.

Les deux organisations sont maintenant appelées à travailler de concert à la concrétisation du projet.

Du pain sur la planche

Plusieurs démarches sont à effectuer avant de planter le premier clou à la place des Rochelais. Le site a été choisi notamment en raison de sa localisation, propice à un achalandage touristique.

Par contre, Matane devra être en mesure d’utiliser un terrain dont la propriété est partagée avec le gouvernement fédéral, puisqu’il s’agit du site de l’ancien port de Matane.

L’objectif de la MRCMunicipalité régionale de comté est aussi d’arriver à un consensus avec les producteurs et l’ensemble des intervenants sur un projet dont le financement n’est pas encore assuré.

L’étude d'avant-projet devrait être réalisée cet automne, ce qui permettra de déterminer les coûts définitifs et d’entamer les démarches pour le financement.

Un marché itinérant

Contrairement à bien d’autres marchés qui se déroulent en plein air, les producteurs de la Matanie ont fait le choix de s’installer à l’abri. Pendant un temps, le marché se déroulait à l’intérieur du Colisée Béton-Provincial.

Le marché public de Matane souhaite construire un nouveau bâtiment (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

En 2019, en raison de nouveaux horaires sur l’utilisation de la glace de l’aréna, le marché a déménagé ses pénates en fin de saison au cégep de Matane.

Des discussions pour trouver un toit permanent ont alors été amorcées.

Un été décevant

En attendant, l’été dernier, les producteurs ont aménagé leurs kiosques dans les locaux de l’église évangélique de Matane.

Le marché public de la Matanie a été logé en 2020 dans les locaux de l'église évangélique de Matane. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Carole Castonguay de la Fromagerie du Littoral raconte que le choix du lieu n’a pas été simple. Peu d’endroits, dit-elle, permettaient de respecter les consignes de la santé publique.

Parallèlement, en raison de la pandémie et parce que leurs ventes à la ferme se portaient bien, plusieurs producteurs n’ont pas tenu de kiosques.

Avec un nombre réduit de producteurs et un lieu intérieur plus ou moins adapté, le marché a aussi fermé plus tôt que prévu.

Pour les maraîchers Mycobio, dont la localisation de la ferme est moins propice aux ventes à la ferme, le marché public, qui constitue une partie importante de leur mise en marché, a été une déception.

René Santerre, qui produit des tomates biologiques à Baie-des-Sables depuis plus d’une trentaine d’années, admet que plusieurs de ses clients n’ont pas aimé le dernier emplacement.

Il y a des gens qui n’ont pas aimé ça parce qu’il fallait qu’ils attendent trop longtemps dehors avant de rentrer pour ne pas qu’il y ait trop de monde en dedans. René Santerre, producteur de tomates biologiques

M. Santerre va habituellement chercher le tiers de ses revenus aux marchés publics de Matane et de Sainte-Flavie.

L’été dernier, il a pu compenser les ventes perdues au marché de Matane par celles, beaucoup plus intéressantes, réalisées au marché public de Sainte-Flavie qui se déroulait à l’extérieur.

Même chose pour Carole Castonguay de la Fromagerie du Littoral de Baie-des-Sables, qui a maintenu deux kiosques à Matane et à Rimouski. Le marché en plein air de Rimouski, qui s’est poursuivi tout l’automne, a été beaucoup plus rentable.

Des clients au marché public de Matane à l'été 2020. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Elle souligne qu’elle tient toujours à rencontrer sa clientèle par le biais des deux marchés publics et continuera d’avoir un kiosque à Matane. Elle s’interroge toutefois sur l’ampleur d’un projet qui tarde à se réaliser.