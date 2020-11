COVID-19 : le renfort d'Ottawa aux Premières Nations du Manitoba

Ottawa va injecter des fonds supplémentaires pour aider les communautés autochtones du Manitoba à combattre la COVID-19, à la fois dans et en dehors des réserves.

Compte tenu de l’augmentation à un rythme alarmant des cas de COVID-19 au Manitoba, Services aux Autochtones Canada, en partenariat avec les Premières Nations du Manitoba, apporte immédiatement 61,4 millions de dollars pour combattre le virus dans un grand nombre de secteurs clés , a indiqué le ministre Marc Miller, sur Twitter, lundi.

En date de lundi, les Premières Nations du Manitoba avaient 963 cas actifs de COVID-19, dans et hors des réserves avec 50 personnes à l’hôpital, 11 en soins intensifs et 11 décès liés à la maladie, selon les chiffres de l’équipe de réponse d’urgence des Premières Nations.

Le taux de positivité dans les réserves était de 15 %, soit plus haut que dans le reste de la province, qui est de 10,6 % mardi.

Je suis ravi. Bien sûr, ce n’est jamais assez, mais à la lumière des circonstances et de la gravité du sujet, c’est très bien reçu , a réagi le grand chef, Arlen Dumas, de l’Assemblée des chefs du Manitoba.

Du personnel, de la nourriture, du matériel

Plus de la moitié de la somme annoncée, soit 38 millions de dollars, doit aider les communautés dans leur lutte contre la pandémie. Selon le grand chef, Arlen Dumas, elles décideront comment cet argent sera dépensé.

Il y a aura des ressources disponibles pour chaque communauté afin qu’elle puisse mettre en application ses plans , a indiqué ce dernier.

Trois autres millions de dollars iront dans les caisses de foyers de soins personnels pour embaucher du personnel supplémentaire et pour plus de prévention en matière d’infection. Huit millions aideront à obtenir de la nourriture, des fournitures et à améliorer la sécurité dans les réserves.

Selon le grand chef, les communautés les plus affectées recevront de l’aide immédiate et les autres auront des fonds pour se prémunir contre le virus.

Une aide financière en plus d'une aide matérielle

Selon le ministre Marc Miller, Services aux Autochtones va aussi fournir de l’aide supplémentaire en ce qui concerne le traçage de contacts, les infrastructures médicales mobiles, les fournitures et les équipes médicales.

Le ministère travaillera avec le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg et les autorités provinciales de la santé pour accroître la capacité des tests.

Le gouvernement fédéral indique aussi qu’il va aider l’équipe de réponse des Premières Nations à identifier les organisations qui fournissent des soins aux membres qui ne sont pas dans les réserves, principalement à Winnipeg, Brandon et Thompson.