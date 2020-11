Zone rouge : la majorité des cours de l’UdeS se donneront à distance

À partir de vendredi, tous les cours qui étaient prévus à l’horaire se donneront désormais à distance. En cas d’exception, les étudiants seront mis au courant par la direction de leur programme, fait savoir l’établissement sur son site internet. Ce régime vaudra jusqu’à la fin de la session , indique-t-on.

Concernant les examens, ceux qui étaient prévus en présentiel seront maintenus de cette façon. Les examens intras pour les étudiants du baccalauréat en droit, ils se tiendront comme prévu les 11 et 12 novembre.

Le Centre d’entraide à l’étude demeurera ouvert. Toutefois, la tenue de tout événement non académique est interdite, martèle-t-on.

Le recteur comprend la décision de la santé publique

Le recteur de l’UdeS, Pierre Cossette, dit comprendre la décision de la santé publique de faire basculer la région de l’Estrie en zone rouge. Il dit d’ailleurs être fier de ce qui a été accompli dans son établissement.

Malgré le fait que la deuxième vague est arrivée très tôt, on a pu avoir plus de 60% de nos activités d’enseignement pour la totalité de nos étudiants qui sont rendus, dépendamment du programme, à leur 10e, 11e ou 12e semaine sur 15. On est très avancés dans la session , indique-t-il.

C’est sûr qu’on aurait voulu continuer plus loin, mais si on regarde ce qu’on a réussi à faire pour nos étudiants qui se sont connus entre eux, qui ont connu leur professeurs et eu des cours intéressants [...] c’est du temps important qui a été gagné , poursuit-il.

D’ailleurs, Pierre Cossette se dit optimiste que la session d'hiver, qui débutera à la mi-janvier, pourra se passer plus normalement avec une partie des cours en présentiel.

Le chaos au Cégep de Sherbrooke

Du côté du Cégep de Sherbrooke, les étudiants demandent d’avoir des consignes plus claires, surtout avec l'arrivée de la zone rouge. Depuis des semaines, ils doivent jongler avec diverses méthodes d'enseignement, notamment les cours en présentiel, les cours à distance et les cours préenregistrés.

Les représentants des cégépiens demandent à la direction d’uniformiser les méthodes pédagogiques. Ce qu’on aimerait pour la prochaine session de la part du ministère et de la direction, ça serait moins de chaos et de contradictions pour que les étudiants sachent à quoi s’attendre , laisse savoir Hugo Forget, représentant de l’Association des étudiants du Cégep de Sherbrooke.

De son côté, la direction se dit préoccupée par les revendications des jeunes et serait en recherche de solutions. Dès jeudi, le Cégep ne compte toutefois pas passer à des cours entièrement en ligne, car elle se dit sensible à la santé mentale de ses étudiants.