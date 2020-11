Les commerces de détail se font plus rares à Port-Cartier

Si la COVID-19 a mené la vie dure à plusieurs PMEpetite et moyenne entreprise de la région dans la dernière année, les besoins de main-d'œuvre et la difficulté de recrutement ne datent pas d'hier.

L'an dernier, c'est à contrecœur que Dominic Larouche a dû fermer la quincaillerie qu'il avait ouverte à Port-Cartier, dix ans plus tôt. Ce sont principalement les difficultés de recrutement qui l'ont poussé à mettre la clé sous la porte.

La quincaillerie de Dominic Larouche a dû fermer l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ce n’est pas juste de dire "on prend un étudiant et on le met là". Un roulement aux six mois, ça ne marche pas. Ça prend une équipe de confiance. Ça prend des gens qui connaissent ça. Cette main-d'œuvre est dure à avoir , explique M. Larouche.

Selon la Chambre de commerce de Port-Cartier, les difficultés vécues par les commerces de détail sont notamment dues à la baisse de la population et la popularité des achats en ligne.

La proximité de Sept-Îles, située à 60 kilomètres de Port-Cartier, inciterait également plusieurs entreprises à y concentrer leurs activités afin de réaliser des économies.

Dans une économie locale dominée depuis longtemps par la grande entreprise, le maire de la ville, Alain Thibault, estime que les Portcartois doivent aiguiser leur esprit entrepreneurial.

Une personne va démarrer une petite entreprise. Ça fonctionne très bien. À un moment donné, tu en as deux autres qui voient que ça fonctionne et ils se disent "on va ouvrir ça nous aussi". Alors au lieu d'en avoir un qui vit de son entreprise, tu vas en avoir deux qui vont crever , illustre M. Thibault.

Malgré les obstacles, le maire et la chambre de commerce rappellent que des entreprises réussissent à tirer leur épingle du jeu à Port-Cartier, et que de nouveaux commerces y ont même ouvert leurs portes récemment.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau