La ministre des Finances des T. N.-O. confiante face à l’avenir

C’est essentiel [d'avoir confiance] , affirme la francophile. J’ai deux enfants et je veux qu’ils aient un futur ici

Je sais qu’il y a des personnes pour qui la philosophie est de regarder les problèmes, et c’est important, mais pour moi, on doit trouver les solutions qui regardent à l’avenir.

Le budget de 451,2 millions de dollars propose de financer de nombreux projets d'infrastructures dont le territoire a grandement besoin afin de relancer l’économie.

Parmi ces projets, on note la construction d'une route quatre saisons vers Tłı̨chǫ au montant de 61,3 millions de dollars, 29 millions de dollars pour le remplacement et la réfection d’écoles ainsi que 23,5 millions de dollars pour un pont enjambant la Grande rivière de l’ours.

La ministre a pris soin d’ajuster à la dernière minute son budget pour ajouter un financement additionnel de 2,5 millions de dollars pour les municipalités qui s'ajoute à un financement équivalent déjà annoncé plus tôt cette année.

La Société d'habitation se voit également accorder cinq millions de dollars de plus par année pour les trois prochaines années.

Caroline Wawzonek affirme être bien consciente que ces ajouts ou ces montants ne satisferont pas tout le monde du jour au lendemain.

On a besoin de tout et ce que je dois faire, c’est d'être responsable pour travailler à toutes ces priorités en même temps et être fiscalement responsable. Personne ne sera complètement satisfait, mais chacun va voir quelque chose qui lui convient.

Caroline Wawzonek, ministre des Finances