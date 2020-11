Procès de Marc-Étienne Côté : un témoin raconte avoir été là lors des coups de feu

Le premier témoin de la Couronne, Dave Bussière, avait festoyé avec son ami d'enfance Israël Gauthier-Nepton et sa famille dans un bar à Saint-Honoré dans la soirée du 19 novembre 2016. En état d'ébriété et inquiet pour sa soeur qui avait subi de la violence conjugale de la part de son conjoint, Dave Buissière avait entraîné son ami sur la rue du Vieux-Pont à Jonquière, vers 3 heures du matin, pour s'assurer qu'elle n'était pas dans l'appartement de l'individu.

Le témoin a raconté qu'après quelques allées et venues sans voir l'auto de sa soeur, il a appelé son père pour qu'il vienne les chercher. C'est à ce moment qu'il a aperçu Marc-Étienne Côté et Israël Gauthier-Nepton en train de se bousculer. Dave Buissière s'est interposé et a fait chuter l'accusé. Ensuite, il a entendu Gauthier-Nepton lâcher un cri et a vu l'accusé sortir un objet noir de sa poche juste avant qu'un premier coup de feu soit entendu. Le témoin a ensuite pris la fuite en ayant peur de se faire tirer dans le dos. C'est à ce moment qu'il a entendu un second coup de feu.

Une grande partie du témoignage n'a pas pu être entendue en raison d'un problème de vidéoconférence après la pause de 15 h 30. Dave Bussière a décrit comment il avait identifié le corps le lendemain et l'accusé par la suite.

Le procès de Marc-Étienne Côté reprendra mercredi avec le contre-interrogatoire de Dave Bussière.

D'après un reportage de Gilles Munger