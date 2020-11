Nicolas Ellis dirigera un concert en hommage aux victimes de l'attaque du Vieux-Québec

L’organisation souhaite ainsi offrir à la population un moment musical réconfortant.

C’est tellement une action pertinente et touchante de l’OSQ et des musiciens. Ça vient vraiment du fond du cœur. Je crois que la musique, surtout en temps de pandémie où on est isolé les uns des autres, a ce pouvoir de rassembler les gens, d’offrir un message de solidarité. Un message de réconfort à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ce drame , souligne Nicolas Ellis.

Des œuvres de Schumann, Beethoven, Fauré et Mahler seront au programme. La soprano Hélène Guillemette ainsi que les comédiens Robert Lepage et Jacques Leblanc prendront également part à l’événement.

Entre les œuvres musicales, il va y avoir des courts textes et témoignages livrés par les hommes de théâtre. Ce sera juxtaposé de cette façon, une alternance entre la musique et les différentes allocutions. Nicolas Ellis, chef, Orchestre symphonique de Québec

Le concert sera diffusé en direct sur les médias sociaux de l’OSQ le 13 novembre à 20 h.