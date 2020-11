La ruée dans les restaurants avant le passage en zone rouge

Contrairement [à la veille] du premier confinement où nos places étaient toutes quasiment vides, hier, nos réservations se sont remplies rapidement , indique Christophe Darveau, directeur de la succursale du Siboire Dépôt, à Sherbrooke. Pour les deux prochains jours, toutes ses tables sont réservées.

C’est un mardi et un mercredi qui vont davantage ressembler à des vendredis. Christophe Darveau, directeur de la succursale du Siboire Dépôt, à Sherbrooke

Le constat est le même du côté du restaurant Au coin du Vietnam, toujours à Sherbrooke, où le téléphone ne dérougit pas depuis mardi matin. On a eu de nombreux appels. Je pense que les gens voulaient faire une dernière sortie au restaurant pour venir encourager les commerces locaux , croit Mykam Lemire-Théberge, serveuse dans ce restaurant.

Cet engouement pour les restaurants à deux jours de leur fermeture démontre, selon l’Association des restaurateurs du Québec, que les mesures mises en place dans les établissements ont su rassurer les citoyens de sorte qu’ils ne se sentent pas inquiets de se rendre en salle à manger.

On pense être en quelque sorte des boucs émissaires du fait qu’on doive envoyer un message à la population qu’elle doit limiter le plus possible ses contacts , regrette néanmoins François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l’ARQ.

Malgré cet élan de popularité, Christophe Darveau martèle qu’il explique aux clients que toutes les règles sanitaires doivent être respectées dans son établissement. On va faire encore plus de suivi. J’ai modifié mon horaire en conséquence. On est prêts pour ces deux dernières journées , fait-il savoir.

Avec les informations de Thomas Deshaies