COVID-19 : Pakua Shipu restreint l'accès à la communauté

Face à la montée des cas de COVID-19 au Québec, le conseil de bande de Pakua Shipu, en Basse-Côte-Nord, limite les déplacements non essentiels hors de la communauté. Les rendez-vous médicaux et les visites professionnelles sont les seuls motifs de déplacements acceptés.

Avant de venir, les visiteurs autorisés devront d’abord avoir obtenu un résultat négatif lors d'un test de dépistage pour la COVID-19, une mesure déjà imposée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en octobre dernier pour entrer en Basse-Côte-Nord.

Un deuxième test et un isolement préventif d’une semaine seront obligatoires à leur arrivée dans la communauté.

Après les sept jours d’isolement, un deuxième test sera effectué avant de pouvoir mettre fin à la quarantaine.

Ces mesures d'isolement ne seront pas nécessaires pour les personnes qui arrivent d'un autre village de la Basse-Côte-Nord.

La montée du nombre de cas au Québec et le récent résultat positif d’un employé d’une compagnie aérienne en Basse-Côte-Nord ont été des éléments déclencheurs pour cette décision.

Avec les cas grandissants au niveau de la province, je pense que c'était souhaité qu'on prenne de nouvelles mesures pour restreindre l'accès à la communauté. [...] On a beaucoup de personnes qui ont une santé fragile et on veut les protéger , explique le directeur des programmes et communications du conseil de bande de Pakua Shipu, Gervais Malleck.

Des contrôles serrés

Une agente de sécurité sera présente à l’aéroport pour faire appliquer ces nouvelles mesures sanitaires. Un registre des visiteurs sera aussi tenu pour assurer un suivi auprès des personnes en isolement.

Le centre de santé de Pakua Shipu (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Les portes des bâtiments des services publics seront maintenant verrouillées en permanence. Seules les personnes autorisées pourront accéder à la clinique, à l’école, à la garderie ou dans les bureaux du conseil de bande.

Ces mesures seront en vigueur pour une durée indéterminée selon le conseil de bande de Pakua Shipu.