Les recherches pour retrouver trois jeunes se poursuivent au Nouveau-Brunswick

Le caporal Brent Allaby, du détachement de St Stephen de la GRCGendarmerie royale du Canada , rappelle que les adolescents ont envoyé des messages à leurs amis et à leur famille pour leur faire savoir qu'ils allaient bien, mais la police ignore toujours où ils se trouvent.

Les deux adolescents de Chamcook sont portés disparus depuis jeudi et la jeune de Saint-Jean, âgée de 14 ans, manque à l’appel depuis samedi.

Déroulement des événements

Les garçons se sont rendus à Saint-Jean dans une décapotable noire, qui a été retrouvée par la police dimanche.

Voici à quoi peut ressembler une voiture décapotable noire SAAB 900. Photo : Wikimedia Commons

Lundi, la mère de l'adolescente a déclaré que les trois jeunes fréquentaient la même école et que l'un des garçons était le petit ami de sa fille.

Le policier rappelle que même si les trois adolescents semblent être en sécurité et en contact avec leurs amis et leur famille, la police et les parents traitent toujours cette situation comme des disparitions.

Les parents des adolescents sont frustrés et veulent désespérément qu'ils rentrent chez eux, selon le caporal.

Les recherches sont également frustrantes pour la police, a-t-il expliqué, car l'affaire accapare des ressources qui pourraient être déployées ailleurs.

Selon le caporal Allaby, au moins deux policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada étaient toujours affectés au dossier mardi à Saint-Jean.