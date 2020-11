Comment souligner le jour du Souvenir en Alberta

Pratiquement toutes les cérémonies du jour du Souvenir de l'Alberta seront interdites au public en raison de la pandémie. Plusieurs d’entre elles seront diffusées en ligne ou à la télévision et il sera possible de se recueillir devant plusieurs monuments.

Les cérémonies auront lieu pour la plupart entre 10 h 30 et 11 h 30 et culmineront à 11 h 00 avec deux minutes de silence à la mémoire des soldats tombés au combat.

Célébrations virtuelles diffusées à partir de Calgary

10 h 20 : cérémonie au Musée militaire de Calgary, diffusée à la télévision par CBC

10 h 30 : cérémonie au Champ de croix, sur Memorial Drive, diffusée à la télévision par Global

10 h 40 : cérémonie au Hangar Flight Museum , diffusée à la télévision par CTV

, diffusée à la télévision par CTV 10 h 45 : cérémonie organisée par le Canadien Pacifique, diffusée en ligne

Célébrations virtuelles diffusées à partir d’Edmonton

10 h 30 : cérémonie au cénotaphe Beverly Memorial

Il n’y aura pas de cérémonie devant l’hôtel de ville cette année.

La cérémonie à la mémoire des soldats franco-albertains et autochtones, qui se déroule normalement à la Cité francophone d’Edmonton, n’aura pas non plus lieu cette année.

Edmonton compte cependant souligner cette journée de manière symbolique.

Tous les trains et les autobus de la ville s’arrêteront pendant une minute mercredi matin. Les ponts High Level et Walterdale, de même que l’hôtel de ville, le conservatoire Muttart et la centrale électrique Rossdale seront illuminés en rouge mercredi.

Des hélicoptères des Forces canadiennes survoleront la rivière Saskatchewan-Nord et le cénotaphe Beverly Memorial. Partout au pays, les trains du Canadien Pacifique feront entendre leur sifflet un peu avant 11 h, pour marquer le début des deux minutes de silence.

Le jour du Souvenir a été célébré pour la première fois le 11 novembre 1919, en Grande-Bretagne. Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

À Calgary, les drapeaux devant tous les immeubles gouvernementaux seront en berne toute la journée.

Tant à Calgary qu’à Edmonton, les vétérans en uniforme, les membres des forces armées et les policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada pourront utiliser le transport en commun gratuitement toute la journée.

Il sera également possible de visiter plusieurs monuments et musées une fois les cérémonies terminées. C’est, par exemple, le cas du Champ de croix de Calgary, qui sera de nouveau accessible au public à partir de 14 h avec une limite de 100 visiteurs à la fois.