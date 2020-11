Winnipeg ferme ses terrains de jeu pour ralentir la pandémie

En appui à l’état critique décrété par le Manitoba pour l'ensemble de la province, la Ville de Winnipeg a fermé mardi tous ses terrains de jeu, planchodromes et terrains de sport en plein air.

Les parcs et parcs pour chiens demeurent ouverts à condition de respecter la distanciation physique. La taille des groupes y est limitée à cinq personnes.

Je demande à tous les Winnipégois de faire leur part et de suivre les consignes de santé. Nous sommes dans une tempête mais nous allons nous en sortir a déclaré le maire de Winnipeg, Brian Bowman lors d’une conférence de presse.

Il invite les Winnipégois à être vigilants et à redoubler d’efforts en continuant à porter des masques, à garder une distanciation physique et si possible, à rester à la maison.

La maire a ajouté que ces derniers mois, beaucoup de mesures ont déjà été mises en place à Winnipeg avec entre autres le port des masques dans la Ville et la distanciation physique.

Nous devons tous collaborer pour sauver des vies et mettre fin à cette pandémie , a-t-il souligné.

Il a parlé de l'importance de garder le contact avec la famille et les proches.

C’est un sacrifice pour nous tous mais nous devons faire des efforts exceptionnels cette année. Je vous demande de rester en contact avec les personnes, soit par téléphone ou en montrant de la compassion envers les autres .

Le chef adjoint de la gestion des urgences du Service d'incendie et de soins médicaux d'urgence de Winnipeg, Jason Shaw, a insisté sur l'importance de respecter les consignes de base. Les chiffres ne vont pas dans la bonne direction depuis ces dernières semaines, mais rappelez-vous que le port du masque et la distanciation physique peuvent faire une grande différence et sauver des vies.

Il espère qu’en suivant ces mesures pour les quatre prochaines semaines, cela permettra aux citoyens de se retrouver en famille durant les fêtes.

Mais pour le moment, mon inquiétude est de protéger les résidents et les employés de la ville.

Les nouvelles mesures dans la province et en ville

Le nouvelles restrictions de la ville s'ajoutent à celles décrétées par la province, notamment pour la fermeture des commerces

Le maire a rappelé que des contraventions de 5000 $ seront données aux commerces qui décideront de rester ouverts.

Par ailleurs, Jason Shaw invite les Winnipégois à contacter le 311 pour signaler une violation des mesures de santé, le service étant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.