Des citoyens dénoncent la démolition d’une maison centenaire à Louiseville

Pour Marie Legris, la structure du 121, avenue Saint-Laurent aurait pu être préservée et intégrée à l’architecture du nouveau complexe. Trop d’immeubles ayant une valeur patrimoniale ont été rasés, selon elle.

C'est le bien collectif qui disparait. C'est la mémoire collective qui disparait quand on détruit de vieux bâtiments. Marie Legris

Une opinion que partage Réal-Maurice Beauregard, qui habite la seule maison de Louiseville considérée immeuble patrimonial par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il ajoute que la municipalité devrait se doter d’un plan de protection du patrimoine bâti.

J'ai de la difficulté à voir disparaître cette maison, qui n'est pas un bâtiment avec une architecture extraordinaire, mais elle avait son charme et elle était excessivement bien entretenue.

La maison fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Maskinongé. Photo : Radio-Canada

La maison fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Maskinongé. À son évaluation, elle a reçu une cote de valeur patrimoniale moyenne, en partie en raison des altérations opérées sur sa toiture et son revêtement.

Lorsqu'il y a ce genre d'intervention sur un bâtiment, ça diminue la valeur d'authenticité. Claude Bergeron, conseiller en patrimoine culturel chez Bergeron Gagnon inc.

Or, plus du tiers des édifices d’intérêt patrimonial à Louiseville ont une cote similaire. Et ces biens ne sont pas sans intérêt pour autant.

Leur présence contribue à former des paysages architecturaux distinctifs et caractéristiques. Alors évidemment, ce n'est pas une porte ouverte à la démolition , ajoute M. Bergeron qui a participé au catalogage.

Surnommée par certains résidents comme la maison Giguère , la propriété a appartenu à deux générations d’imprimeurs. La Ville de Louiseville l’a achetée pour la somme de 200 000 $.

Une nouvelle offre de services

Le complexe municipal abritera une nouvelle salle communautaire et une bibliothèque.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, estime que cette nouvelle offre de services est nécessaire et que l’emplacement du terrain permettra de centraliser la vie communautaire.

C'est une belle vieille maison, vous allez me dire. Effectivement, mais dans la vie, il faut qu'on démolisse parfois de belles maisons pour faire de beaux projets. Yvon Deshaies, maire de Louiseville

Le projet au centre-ville, les gens vont l'aimer. On est proches du stationnement de la caisse et de l'hôtel de ville. Il y a du stationnement amplement. Une bâtisse au centre-ville, ça va bien et c'est plus accueillant , souligne le maire.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Le projet de loi 69, déposé en octobre par la ministre Nathalie Roy vise à mieux protéger les biens susceptibles de présenter une valeur patrimoniale.

Si adopté, plus de pouvoir sera donné aux MRC, qui pourront citer un bien patrimonial et renverser une autorisation de démolition accordée par une municipalité.

Les municipalités auront davantage d’obligations de consultation avant de pouvoir ordonner la démolition d’un bien.

D'après le reportage de Jacob Côté