Une plante invasive menace la flore du Parc national de la Pointe-Pelée

L’alternanthère japonaise a fait son apparition il y a deux ans sur l’île Middle qui fait partie du Parc national de la Pointe-Pelée. Cette plante qui grandit rapidement a pour habitude d’étouffer toute végétation sur son passage et de conquérir d’importants espaces en peu de temps.

C’est Tammy Dobbie, une écologiste travaillant pour Parcs Canada qui avait été la première à repérer la plante sur l’île Middle. Elle a découvert une plante qu’elle ne connaissait pas et a pris quelques photos.

Je n’y ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Il n’y avait qu’une ou deux plantes, donc je ne voyais pas ça comme une plante invasive qui pourrait causer un problème , explique-t-elle.

Nous sommes préoccupés et nous travaillons avec l’Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est l’agence en charge au Canada de toute nouvelle plante invasive au Canada. Eux aussi sont préoccupés. Tammy Dobbie, écologiste à Parcs Canada.

Quelques mois plus tard, James Kamstra, un botaniste, de passage sur l'île, découvre lui aussi la plante.

Elle est alors considérablement plus grande que le spécimen observé par Mme Dobbie et est plus facilement identifiable.

Il a donc été capable de prendre de meilleures photos et de collaborer avec les meilleurs spécialistes américains et canadiens pour l'identifier , indique Mme Dobbie.

Rachel Windsor, une écologiste, présente un spécimen d'alternanthère japonaise Photo : Parcs Canada

Souvent connue sous les noms de fleur de paille orientale ou de fleur de paille japonaise, l’alternanthère japonaise a une importante présence en Chine, en Corée et au Japon.

Une arme contre la biodiversité

Les plantes invasives peuvent se révéler extrêmement nocives pour la flore, selon Risa Sargent, professeure de biologie à l’Université de la Colombie-Britannique. Certains rapports indiquent que les plantes invasives sont l’une des raisons pour lesquelles certaines espèces sont en danger , ajoute-t-elle.

Si elle affirme qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, la destruction des écosystèmes résultant de l’action des humains étant également à blâmer, Mme Sargent affirme que les plantes invasives ont tout de même tendance à détruire et à remplacer les espèces natives dans les environnements où elles s’établissent.

L’action de l’alternanthère japonaise tend à donner raison à Mme Sargent. Andrew Laforet, qui travaille également pour Parcs Canada, indique que la situation est préoccupante.

Il y a beaucoup d’espèces en péril sur l’île Middle, alors c’est un grand problème pour nous parce que ça peut déplacer toutes ces plantes et créer une monoculture de plantes , indique-t-il.

Mme Dobbie explique que la plante est arrivée aux États-Unis en 1981 dans le Kentucky, sans que personne ne puisse expliquer comment elle était arrivée là-bas, et qu’elle a déjà envahi un territoire d’environ 500 kilomètres le long de la vallée de la rivière Ohio.

Pour Andrew Laforet, l’identification de l’alternanthère japonaise est rendue ardue par le fait qu’elle peut être confondue avec d’autres plantes telles que la verveine ou le cornouiller.

Andrew Laforet souhaite craint les effets rapides et dévastateurs de la plante. Photo : Radio-Canada / Chris Ensing

Elle est pourtant unique dans son genre, assure-t-il, et s’adapte avec une facilité déconcertante à différents environnements.

La plante a la capacité de pousser dans beaucoup de régions du Canada. En Ontario, au Québec, les Maritimes et même à l’Ouest jusqu’en Colombie-Britannique , précise-t-il.

La riposte est en cours

La prise en charge de cette dangereuse plante passe, notamment, par la reconstitution de son itinéraire jusqu’à l’île Middle. Les scientifiques pensent que sa présence est probablement due à la dispersion des graines par des cormorans à aigrettes, des oiseaux migrateurs nichant sur l’île.

Aussi, les équipes de Parcs Canada parcourent l'île Middle et détruisent la plante lorsqu’ils la trouvent. Durant les deux derniers étés nous avons fourni des efforts afin de l’éradiquer de l’île en utilisant des herbicides sur les plantes les plus grandes, celles qui sont bien établies , explique Mme Dobbie.

La scientifique se dit tout de même préoccupée, compte tenu de la ténacité de la plante.

Nous contrôlons la situation, mais c'est difficile parce que chaque plante peut produire jusqu'à 1000 graines , explique-t-elle.

Mme Dobbie affirme que des agences à différents endroits du pays ont été informées de la situation afin d’éviter que la plante s’établisse ailleurs.

Au Parc national de la Pointe-Pelée, toutes les précautions ont été prises.

Nous faisons [...] attention à nos vêtements et nos chaussures pour ne pas nous même répandre des graines ailleurs dans le parc , indique-t-elle.

On peut dire pour le moment que c’est sous contrôle sur l’île, mais il suffit d’une graine pour que ça reparte. Tammy Dobbie, écologiste à Parcs Canada

Pour le moment la situation est sous contrôle, mais aucun répit n’est permis, puisqu’il suffirait de peu pour que la plante se mette de nouveau à proliférer. Pour éviter que cela ne se produise, M. Laforet appelle le public à la vigilance.