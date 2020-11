Le Francothon albertain adapte sa formule, mais garde ses ambitions pour 2020

Les organisateurs espèrent ainsi récolter 300 000 $ qu’ils pourront distribuer dans diverses initiatives qui appuient la communauté franco-albertaine.

Comme chaque année, les dons récoltés financeront une multitude de programmes de bourses et de programmes d’appui pour les étudiants, entrepreneurs et chercheurs francophones.

Une partie des fonds récoltés servira aussi à la création d'un nouveau fonds d’appui pour la francophonie qui permettra de financer des initiatives spéciales quand des besoins particuliers se présentent, comme ça a été le cas cette année au Campus Saint-Jean.

Un nouveau fonds de dotation pour les imprévus

On a eu un appel de nos amis du Campus qui nous ont dit : "Écoute, on a des étudiants qui ne peuvent plus manger, qui ne peuvent plus payer leur facture de téléphone [...]. Est-ce qu’on pourrait travailler avec la Fondation" , raconte le président de la Fondation franco-albertaine, Joël F. Lavoie.

La Fondation a rapidement mis en place un fonds d’urgence qui a permis de distribuer plus de 28 000 $ à 49 étudiants dans le besoin.

On s’est dit qu’il faut se créer un fonds d’appui, pour que s’il arrive encore une situation comme ça, on puisse remettre ça aux gens du Campus sans avoir besoin de dire qu’on fait une collecte de fonds spéciale , explique M.Lavoie.

La formule de la collecte de fonds revisitée

Le Francothon ne pourra pas compter sur les soupers spaghettis et les fêtes habituellement organisées dans les associations régionales pour amasser ses fonds cette année, en raison de la pandémie.

Il comptera plutôt sur des champions dans différentes régions pour mobiliser leur réseau , ainsi qu’une campagne par courriel et par téléphone.

Une autre partie du concept, c’est que dès aujourd’hui, il y a des bénévoles qui vont aller visiter certains de nos grands donateurs, en restant à l’extérieur de la maison, pour les remercier personnellement, et si les gens veulent faire un don à ce moment ils vont pouvoir , explique Joël F. Lavoie.

La Fondation espère néanmoins être en mesure d’organiser un souper de 50 personnes à la Cité francophone le 27 novembre. Comme il s’agirait d’un événement organisé dans le théâtre de la Cité, en partenariat avec le Café Bicyclette, et non d’un rassemblement privé, ça ne contreviendrait pas aux restrictions actuelles sur les rassemblements à Edmonton.

Ceux qui souhaitent y assister doivent réserver leurs places sur le site de la Fondation.

La soirée serait animée par l’équipe du RIRE. Une prestation musicale du Trio Allen Jacobson est aussi au programme.

Si les restrictions sur les rassemblements changent d’ici là, la Fondation a l’intention d’au moins diffuser l’événement sur Internet.

En 2019, le Francothon avait permis d'amasser 225 546 $.

Avec des informations d'Audrey Neveu