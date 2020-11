Des cégépiens veulent retourner en classe

Étudier à la maison, sans amis ni professeurs, commence à peser lourd sur bon nombre d’étudiants qui ne voient pas le bout du tunnel. La majorité d'entre eux n'ont pas mis les pieds sur le campus depuis des mois. Entre isolement et cours en ligne, leur vie sociale est mise à rude épreuve.

Zone rouge oblige, Maude Rivest suit tous ses cours en ligne. Elle qui n'a pas pu terminer son secondaire en compagnie de ses amies a dû également jongler avec une rentrée collégiale en ligne. Toute ma vie est sur mon ordinateur, je communique avec mes amis sur mon ordinateur, je fais mes cours et je parle avec mes professeurs sur mon ordinateur , se désole-t-elle.

Presque tous les cours de Maude Rivest sont donnés à distance en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Elle a l'autorisation de se rendre sur le campus du Cégep de Sainte-Foy seulement un lundi sur deux pour ses cours de chimie en laboratoire. Le reste de sa vie étudiante se passe dans un petit bureau aménagé par ses parents… qui sont eux aussi en télétravail.

Ça a l'air un peu déprimant comme vie, mais c'est ma réalité en ce moment, soupire-t-elle. Maude aimerait pouvoir aller sur le campus plus souvent, comme ses amis du secondaire qui vont à l'école une journée sur deux.

18 recommandations pour le bien-être

C’est aussi ce que souhaite la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) qui représente plus de 78 000 étudiants. Elle vient de faire parvenir 18 recommandations à la ministre de l’Enseignement supérieur afin de minimiser les impacts psychologiques et pédagogiques de la crise sanitaire sur ses membres.

En fait, c'est d'établir un standard minimal et les établissements qui peuvent faire plus doivent faire plus. L'idée c'est de permettre aux étudiants d'aller le plus souvent possible en classe, en présentiel , propose la présidente de la FECQFédération étudiante collégiale du Québec Noémie Veilleux.

Il faut garder espoir

La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, dit comprendre les étudiants. Elle a d'ailleurs répondu aux recommandations de la FECQFédération étudiante collégiale du Québec . Madame McCann affirme mettre sur pied des stratégies pour briser l'isolement des étudiants. Nous regardons différentes mesures, comme par exemple les rencontres un à un , précise-t-elle.

Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La ministre souhaite demeurer réaliste quant aux décisions qui pourraient être prises pour la session d'hiver. Pour ceux qui sont en zone rouge, le retour en classe est peu probable même si c'est juste une journée sur deux , admet-elle.

Le cabinet de la ministre dit attendre le feu vert de la Santé publique pour mettre en place des mesures d'assouplissements pour les étudiants.

Nous serons prêts

Lorsque le feu vert arrivera, la direction du Cégep de Sainte-Foy sera prête. Comme on dit en bon québécois : "je me peux pu!" Je veux voir des étudiants dans nos corridors , lance la directrice des études, Sophie-Emmanuelle Genest.

Sophie-Emmanuelle Genest du Cégep de Sainte-Foy Photo : Radio-Canada