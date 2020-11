Jour du Souvenir : un nouveau monument dédié aux vétérans à Saint-Jean-Baptiste

Deux plaques de granit noires, un poème et des coquelicots. C’est avec une certaine simplicité que ce nouveau monument a été érigé à Saint-Jean-Baptiste, sur les bords de la rivière Rouge, à 80 kilomètres au sud de Winnipeg.

Sur l’une des plaques, des colombes s’envolent d’un champ de coquelicots gris où se distingue une seule fleur rouge.

Le monument en mémoire des combattants de la municipalité rurale de Montcalm a été érigé devant la paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Photo : Facebook / Parc du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste

Au dos du monument, le poème de John McCrae Au champ d’honneur est écrit en anglais et en français. Cette œuvre a été écrite par ce médecin militaire canadien en 1915, durant la première bataille d’Ypres, pendant la Première Guerre mondiale en hommage à un ami tombé au combat.

Le poème Au champ d'honneur de John McCrae a été écrit en 1915 en hommage à un ami du poète mort durant la Première Guerre mondiale. Photo : Facebook / Parc du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste

L’idée de cette sculpture est née dans le cadre du développement du Parc du Patrimoine de Saint-Jean-Baptiste. Ce projet, pensé en 2016 et terminé en 2019, visait à créer un point central dans cette communauté du sud du Manitoba. C’est à cette occasion qu’a d’ailleurs été construite une statue de bronze représentant Antoine Vandal et Raymond Rajotte, des membres fondateurs de la communauté.

Durant les consultations, Mona Lavallée et d'autres bénévoles ont été approchés par des résidents qui remarquent que la municipalité rurale de Montcalm n’avait aucun monument pour commémorer les vétérans . La troisième phase de ce parc patrimonial consistait ainsi à combler cette lacune avec le projet Piliers du Souvenir.

Mona Lavallée et les autres bénévoles ont confié la conception de ce monument à une entreprise de Saint-Boniface, Brunet Monuments Inc.. Et après avoir réussi à collecter plus de 46 000 dollars, le monument est rapidement construit et les travaux commencent en mai 2020 sur le terrain de la paroisse.

Dans la région, l’initiative est très bien accueillie selon Mona Lavallée avec des commentaires très positifs sur les réseaux sociaux.

Ce que j’aime dans ce projet, ajoute-t-elle, c’est que ça donne un endroit physique et visuel. J’ai vu un groupe de jeunes de l’école qui sont allés au monument pour faire un projet sur le jour du Souvenir.

C’est important d’être capable de s’adresser aux jeunes de notre communauté et je pense qu’avec ce monument, avec son côté visuel, cela restera plus dans leur mémoire. Mona Lavallée, bénévole pour le projet du monument aux vétérans de Saint-Jean-Baptiste

C’est sans fard ni cérémonie qu’a été dévoilé le monument le 1er novembre à cause de la pandémie de COVID-19, mais Mona Lavallée espère pouvoir tenir une cérémonie officielle au printemps prochain, si tout va bien .

En attendant, les résidents de la municipalité rurale de Montcalm ont maintenant leur monument devant lequel ils peuvent se recueillir pour le jour du Souvenir.