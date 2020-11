Un barman battu violemment à Moncton

C’est sur le trottoir de la rue Foundry que Chris Lewis a trouvé Jacques Vautour dans la nuit de samedi à dimanche. Il venait de terminer un quart de travail dans un bar du centre-ville de Moncton.

Chris Lewis, sur la rue Foundry à Moncton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Ensanglanté, l’homme couché au sol avait du mal à respirer : il était méconnaissable.

Il a été battu si durement que j’ai cru qu’il s’agissait d’un homme d’une soixantaine ou d’une cinquantaine d’années , se désole Chris Lewis.

Il découvrira le lendemain que la victime est en fait un ancien collègue de travail qu’il connaît bien : Jacques Vautour. Ce dernier souffre de fractures multiples au visage et a le nez et les dents cassés.

Chris Lewis n’a jamais rien vu de pareil en 25 ans de carrière au centre-ville de Moncton. Cette violence est poussée à l’extrême , dit-il.

Jacques Vautour est barman au Cosmo Dance Club à Moncton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Une altercation a éclaté à l’entrée du Cosmo Dance Club samedi soir où Jacques Vautour est barman. Il a aidé les portiers à refouler des gens à l’entrée.

Selon les derniers souvenirs qu’il a partagés avec son frère Gary, ces mêmes personnes seraient responsables de son agression.

Une famille ébranlée

Mardi, Jacques Vautour se trouve toujours à l’hôpital. Il est en mauvais état et a encore du mal à s’exprimer.

Son frère lui a rendu visite lundi. Ce que j’ai vu hier à l’hôpital, c’est quelque chose que tu [ne] penserais jamais voir de ton frère ou [de] n’importe qui de ta famille , dit-il.

C’est quelque chose que je ne veux pas voir personne passer au travers, de voir une face qui est battue, de quelque chose qui n’était absolument pas nécessaire. Gary Vautour, frère de Jacques Vautour

Des amis de la victime ont lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe pour aider le barman qui ne reprendra pas le travail avant plusieurs semaines.

Sur les réseaux sociaux, noms et adresses des agresseurs présumés ont commencé à circuler, mais la famille de Jacques Vautour met en garde : on ne veut pas se faire attaquer, alors on ne devrait pas attaquer les autres non plus.

Si qu’on commence à faire [des représailles], on devient un hypocrite , ajoute Gary Vautour.

Gary Vautour est le frère de la victime. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

La famille de Jacques Vautour veut maintenant que la justice suive son cours. Selon Gary Vautour, la GRCGendarmerie royale du Canada mène une enquête et aurait interrogé des personnes d’intérêts.

La GRC GRC n’a pas fourni actuellement plus de détails sur la progression de l’enquête.

D’après le reportage de Jean-Philippe Hughes