Des commerces d'Ottawa font de l'oeil aux résidents de l'Outaouais

En Outaouais, la situation laisse la voie libre pour plusieurs résidents de traverser la rivière afin de reprendre leurs activités régulières.

Certains commerçants y ont même vu une opportunité d’affaires. C’est le cas de l’entreprise Anytime Fitness gèrent plusieurs succursales de centres sportifs des deux côtés de la rivière des Outaouais.

Dans un message électronique destiné à ses membres de Gatineau, la direction régionale du Anytime Fitness invite ouvertement ses clients des succursales situées dans le secteur du Plateau et dans le secteur du Portage (succursale de Hull) à se rendre dans un centre d’Ottawa pour s’entraîner.

Nous pouvons dès maintenant fournir l’accès aux salles d’Ottawa à tous nos membres de Gatineau tel que prévu dans notre contrat d'adhésion [...] Durant le week-end, nous avons pu observer et constater un pourcentage important (plus de 90 %) des membres de Hull, ainsi que du Plateau venant soit pour utiliser les gyms d’Ottawa ou nous contactant afin de savoir s’il était possible d’utiliser ces gyms. La réponse est OUI , peut-on lire.

Roberto Almonte est membre de Anytime Fitness. Il a l’habitude de se rendre au gym jusqu’à cinq fois semaine du côté de Gatineau où il habite. Ce dernier ne s’est pas fait prier pour poursuivre son entraînement dans un centre de la capitale nationale, à deux pas de son lieu de travail.

Roberto Almonte est membre du Anytime Fitness. Il avait l'habitude de s'entraîner à Gatineau, mais depuis l'assouplissement des mesures à Ottawa, il fréquente une succursale de la capitale nationale. Photo : Radio-Canada

Ça me permet de ne penser à rien, je relaxe et en même temps ça me défoule. Le trop-plein d’énergie que tu dépenses ça fait du bien et après ça tu te sens pas mal plus calme et reposé. C’est un bon feeling après un gym , dit-il.

Ramy El Ahmar gère les succursales du Plateau et du Portage du Anytime Fitness. Les assouplissements des règles sanitaires du côté d’Ottawa lui enlèvent un énorme poids sur les épaules.

Le gérant du centre d'entraînement physique Anytime Fitness du secteur Hull à Gatineau, Ramy El Ahmar. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

On est extrêmement content pour ça; pour nos membres et pour chaque personne dans le fond, car c’est la santé mentale et la santé physique. On est très content qu’Ottawa puisse ouvrir pour les citoyens de Gatineau , a commenté le gérant des centres sportifs.

Ce dernier s’est défendu d’encourager les gens à aller à l’encontre des recommandations de la santé publique qui décourage les déplacements.

Honnêtement, c’est pas le fait d’inciter les gens à aller de l’autre côté de la rivière et faire des déplacements et tout. Nous c’est vraiment pour leur santé mentale et leur santé physique qui sont primordiaux dans les temps qu’on vit en ce moment. Alors si c’est pour les aider, pourquoi pas , souligne-t-il.

Ramy El Ahmar ajoute même qu’il entend faire respecter les règles sanitaires à la lettre dans ses établissements.

Tout ce que le gouvernement a demandé, et beaucoup plus , insiste-t-il.

Roberto Almonte, de son côté, n’est pas inquiet. Il estime que les centres sportifs sont des endroits où les risques de propagation de la COVID-19 sont contrôlés.

Selon moi, il y a zéro danger, les gens respectent le deux mètres de distance, se nettoient les mains avec du désinfectant et vont laver leur machine après chaque utilisation , croit-il.

Exode temporaire de la clientèle

Élaine Dupras, la propriétaire de la Sporthèque à Hull a également remarqué un exode de certains clients vers des centres d’Ottawa. Mais selon elle, c’est une situation temporaire. Elle a bon espoir de retrouver sa clientèle une fois que son centre sportif sera à nouveau ouvert.

Difficile de savoir combien, mais oui, il y a des gens qui nous ont confirmé qu’ils allaient faire du yoga du côté à Ottawa, donc qui payent un frais d’invité journalier. Par contre, ça devient très onéreux quand on pratique cette discipline-là, de cette façon-là, quand il n’a pas d’abonnement à long terme. Donc on espère rouvrir vraiment bientôt pour reprendre notre roulement avec notre clientèle , note Mme Dupras.

La propriétaire de la Sporthèque à Hull ajoute que la base importante de son centre sportif a choisi l’établissement en fonction de la proximité et que la clientèle devrait répondre présente lors de la réouverture.

Si on peut nous laisser rouvrir, je pense que nos clients vont être au rendez-vous , croit-elle.

Avec les informations d’Estelle Côté-Sroka et Josée Guérin