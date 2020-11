Éclosion de COVID-19 dans une résidence de Baie-Saint-Paul

Les soeurs Claudette Paquet et Rolande Simard jonglent entre espoir et grande tristesse.

C’est allé très vite. En huit jours, on a perdu cinq soeurs. La première journée, ça a fait mal , raconte soeur Paquet, un sanglot dans la voix.

Celle qui est secrétaire générale pour la communauté religieuse peine à croire qu’elle ne peut pas être au chevet des siens alors qu’ils sont très malades.

Sur 17 soeurs positives, c’est vrai, on a 5 décès et 3 qui sont encore dans une situation difficile, mais faut voir aussi que les autres, elles sont sur le chemin de la guérison. On espère beaucoup pour elles.

Sa collègue, soeur Simard, membre de l’équipe administrative de la congrégation, est celle qui exécute les documents testamentaires pour les soeurs décédées.

Ça prend beaucoup de temps remplir tous les documents et quand tu les remplis, tu revois la personne et tu n’oses croire qu’elle est partie. Tu n’es pas préparée à ça. Et tu te dis : "laquelle est la prochaine" , confie-t-elle.

Un gros petit village

L’éclosion frappe de plein fouet la municipalité de Baie-Saint-Paul. Avec ses quelque 7000 habitants, tout le monde connaît quelqu’un qui réside aux Bâtisseurs, explique le maire.

Tout le monde a une tante, un oncle, un voisin. Et les Petites Franciscaines, qui sont établies ici. C’est quand même 130 ans d’histoire et ici, on est comme un gros petit village , précise Jean Fortin.

Le maire admet que la population de Baie-Saint-Paul se sent impuissante face à la situation. On pense à eux, on leur a dit que s’il y a quelque chose qu’on peut faire, nous sommes là. J’ai communiqué avec la soeur supérieure, Doris Lamontagne, le message s’est rendu aux résidents.

Il estime également très important d’avoir une pensée pour les employés de la résidence. C’est difficile pour eux aussi, ils créent des liens avec leurs résidents, c’est assez énorme tout ça.

La soeur Simard sait très bien que Baie-Saint-Paul ne reste pas les bras croisés. On sent la population avec nous. Les laïques, les croyants... Certains vont au cimetière pour prier, ils vont voir la Vierge. Et les travailleurs font tout pour soigner les malades et les soulager , mentionne-t-elle.

Qui sont les Petites Franciscaines? La congrégation voit le jour en 1891 à Baie-Saint-Paul avec l'arrivée de deux jeunes filles de Worcester, au Massachusetts, Marie-Louise Rondeau et Marie Bibeau qui répondent à la demande d'aide du curé Ambroise-Martial Fafard, qui vient tout juste de fonder l'hospice Sainte-Anne, pour les vieillards et les pauvres. Elles sont présentes au Québec, aux États-Unis et à Madagascar. Source : Inventaire du patrimoine immatériel religieux, Université Laval

Dépistage massif

Lundi, tous les résidents et les employés des Bâtisseurs ont effectué un test de dépistage de la COVID-19.

On sent que ça s’améliore, mais on verra avec les résultats de cette deuxième vague de tests que nous venons de faire , explique la porte-parole de la résidence privée, Claudia Bélisle.

Elle souligne que plusieurs résidents sont déjà rétablis, sans toutefois pouvoir confirmer le nombre exact.

Une équipe du CIUSSS de la Capitale-Nationale a été dépêchée sur place, comme c’est le cas lors de presque toutes les éclosions dans les milieux pour aînés. C’est vraiment une approche de collaboration, en prévention des infections. Avec eux, on s’est assuré de mettre en place notre zone chaude et de limiter complètement les déplacements des employés , confirme Mme Bélisle.

Le plus récent bilan du CIUSSS fait état de 35 résidents sur environ 180 qui sont infectés. Un total de 19 employés sont également atteints. On y déplore cinq décès.

Mais selon nos informations, une cinquième soeur est décédée mardi matin. Le bilan total serait donc de six décès, ce qui devrait être confirmé par le CIUSSS mercredi.

On espère que ce soit la fin. J'espère que nous avons atteint le pic, que la pente est descendante. Mais c’est possible. On sait que quelques-unes de nos soeurs sont sur le chemin de la guérison , conclut soeur Claudette Paquet.

