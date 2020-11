Des enfants doivent traverser une intersection jugée dangereuse sans brigadier

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a donné raison au syndicat des brigadiers qui affirme que l’intersection est trop dangereuse pour y laisser un seul travailleur sur cette artère fort achalandée.

Au cours d’une inspection jeudi, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a constaté que de nombreux automobilistes pressés ne respectent pas les consignes de la personne qui y est en poste pour aider les enfants à traverser en toute sécurité.

Après un refus de travail et la conclusion de cette enquête, la Ville a ordonné à la brigadière de rester à la maison le temps de réorganiser le travail et a demandé à ses policiers de faire le boulot durant ce temps.

Ils étaient en poste vendredi, mais surprise, personne n’y était lundi, forçant les enfants à y traverser seuls.

La Ville travaille à appliquer les correctifs pour l’instant et les présenter à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . Lundi matin, il y a effectivement eu un problème de communication, mais pour le reste de la semaine, les policiers seront là pour faire traverser les enfants de façon sécuritaire à cette intersection , affirme le porte-parole de la Ville, Guillaume Cholette-Janson.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a tension entre les brigadiers et la Ville. La représentante syndicale, Suzanne Pelletier, avait toutefois ce message pour la population

Elle est toute seule sur quatre coins de rue que ça tourne sur les quatre coins de rue autant à gauche qu’à droite et l’employeur nous dit que c’est à cause des réparations [dans le secteur], mais ce n’est pas à cause des travaux nullement, il y a toujours beaucoup de trafic à cet endroit. Nous ne faisons pas de moyen de pression, il faut être clair sur ça. La dame demande de l’aide à la Ville depuis maintenant plus d’un an parce que c’est très passant , dit-elle.

Avec les informations de Jonathan Roberge