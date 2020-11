Vidéojournal : l'Abitibi-Témiscamingue dans une position enviable dans la lutte à la COVID-19

Dans votre Vidéojournal du 10 novembre 2020, on fait le point sur les cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

On vous amène visiter la Fraternité St-Michel, qui complète des travaux de plus de 50 000 $ pour améliorer son service de repas pour les plus démunis.