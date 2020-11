Toronto : restaurants, bars, gyms, casinos doivent rester fermés

En réponse à l'augmentation du nombre de nouveaux cas quotidiens et du taux de positivité aux tests de dépistage, la Ville de Toronto a annoncé mardi de nouvelles mesures de confinement.

Les salles à manger des restaurants, les bars, les salles d'entraînement et les casinos devront rester fermés jusqu'à nouvel ordre. De plus, tous les lieux de réunion, telles les salles de spectacle ou les salles de conférence des hôtels, devront rester fermés.

Je comprends que ces actions auront un impact économique. J'en suis vraiment désolée , a déclaré la médecin hygiéniste de la ville, Dre Eileen de Villa, en point de presse mardi. Mais permettre à COVID-19 de continuer de se propager à cette vitesse causerait encore plus de dommages.

Si aucune mesure n'est prise, nous pouvons nous attendre à voir plus d'infections, ce qui signifierait plus de maladies et plus de décès.

Dre Eileen de Villa