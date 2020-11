3 pièces de théâtre à découvrir en ligne

Voici trois pièces à voir au cours des prochaines semaines

Fairfly

Pour la première fois, La Licorne offre une pièce en webdiffusion. Le metteur en scène Ricard Soler Mallol y dirige les interprètes Mikhaïl Ahooja, Sonia Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande, dans cette production de La Manufacture.

Quand : du 10 novembre au 12 décembre 2020

Résumé : Cette comédie sur l’émergence des startups et la culture entrepreneuriale raconte l’histoire rocambolesque de quatre amis dans la trentaine qui décident de se lancer en affaires, dans un domaine pour le moins… inusité!

L’avalée des avalés

Le Théâtre du Nouveau Monde présente l’adaptation de Lorraine Pintal du très célèbre livre de Réjean Ducharme avec Benoît Landry, Sarah Laurendeau et Louise Marleau

Quand : du 27 novembre au 6 décembre 2020

Résumé : Bérénice Einberg a 11 ans, un frère qu’elle aime d’amour, un père juif et une mère catholique qui se déchirent, et surtout, la rage au cœur. Pour affronter un quotidien difficile, elle fait de son imagination un refuge, de son frère une idole.

UN

Avec cette pièce, l’espace Yoop se lance dans la diffusion en ligne de théâtre. Accompagné d’un pianiste, le comédien, dramaturge et metteur en scène Mani Soleymanou joue ce spectacle déjà présenté plus de 200 fois dans le monde.

Quand : le 16 décembre 2020 à 20 h dans l'espace Yoop en direct de la Place des Arts

Résumé : Face à la multiplicité de ses identités et de ses appartenances, Mani Soleymanlou interroge ses origines. Qu’est-ce que ça signifie être né quelque part? Sommes-nous ce que disons et faisons ou ce que les autres projettent en nous? Avec humour et dérision, il questionne ce qui reste d’iranien en lui pour mieux explorer la diversité et la complexité de ce qui nous construit.