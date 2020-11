L'industrie touristique de Colombie-Britannique, déjà particulièrement touchée par la pandémie, affirme que les nouvelles restrictions annoncées par Victoria concernant les voyages non essentiels à l’extérieur des régions de Vancouver et de la vallée du Fraser auront des effets dévastateurs.

Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter en Colombie-Britannique, les autorités de la santé ont jugé cette mesure nécessaire afin d’éviter une propagation du virus d’une région à l’autre. Les mesures auront toutefois des conséquences sur l'industrie touristique.

Nous comprenons pourquoi ces mesures sont prises, mais cela n’atténue pas le fait que c’est dévastateur , dit le directeur général de Destination Greater Victoria, Paul Nursery.

Selon lui, les revenus de l’industrie touristique de la grande région de Victoria ont chuté de 70 % entre janvier et septembre cette année. Plus récemment, les escapades de week-end ont toutefois remporté un certain succès.

Pas la faute du tourisme

Même si la nouvelle recommandation concernant les voyages non essentiels, en vigueur jusqu’au 27 novembre, est nécessaire, l’industrie touristique n’est pas responsable de la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la province, soutient la directrice générale de Tourisme Richmond, Nancy Small.

Voyager était extrêmement sécuritaire au cours des derniers mois. Nancy Small, Tourisme Richmond

Elle souligne par ailleurs que certaines régions n’ont jamais enregistré de hausses des cas de COVID-19 malgré l'affluence touristique de cet été.

Un avis qui est également celui de Paul Nursery, qui indique que les voyageurs en provenance de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser sont toujours les bienvenus sur l’île malgré les restrictions.

Nous voyons des gens voyager de partout au Canada, et nous n'avons pas été informés d’éclosions liées à l’un de nos hôtels ou à l’une de nos attractions cet été , dit-il.

Faire ce qu’il faut pour traverser la seconde vague de COVID-19 est ce qu’il y a de plus responsable à faire , juge Paul Nursery, mais avec les récentes percées pour un vaccin potentiel, il espère que l’industrie touristique aura des indications claires pour la reprise de ses activités.

En effet, après quatre mois durant lesquels les voyages non essentiels étaient permis et même encouragés par la province, cette nouvelle restriction le contrarie.

Le gouvernement doit faire des choix stratégiques. Il doit laisser l’un de ses secteurs d'activité économique les plus importants mourir ou nous soutenir, mais le va-et-vient entre l’arrêt et la reprise des activités est en train de tuer l’industrie , assure Paul Nursery.

Lundi, la Colombie-Britannique a annoncé une hausse de 998 nouveaux cas de COVID-19 et 5 nouveaux décès depuis samedi.

Avec des informations de The Early Edition