Regina célèbre le jour du Souvenir avec un public réduit à cause de la pandémie

Le président de la filiale 001 de la Légion royale canadienne à Regina, Ron Hitchcock, déconseille même à la population d’y assister en personne. La cérémonie au cénotaphe du parc Victoria sera diffusée en ligne et sur la page Facebook de la Légion.

Par ailleurs, les militaires généralement présents au cénotaphe vont y être sans toutefois défiler, précise Ron Hitchcock. Il ajoute qu'il n'y aura aucune cérémonie cette année au Centre Brandt.

Selon Ron Hitchcock, ceux qui choisissent d'assister à la cérémonie au parc Victoria doivent porter un masque et respecter la distanciation physique. Ils doivent aussi respecter les restrictions imposées sur le terrain.

Nous aurons une barricade autour du périmètre de la zone de marche [autour du cénotaphe], et seuls les invités qui participent seront à l'intérieur de la zone sécurisée. Ron Hitchcock, président-directeur général de la filiale 001 de la Légion royale canadienne à Regina

La Légion, l’autre victime de la pandémie

La Légion a subi de plein fouet les effets de la pandémie. Outre le fait qu’elle ne peut organiser le jour du Souvenir comme d'habitude, la Légion a dû fermer plusieurs de ses activités lucratives à l’instar du bar et du café.

Nous avons épuisé toutes les subventions et tous les prêts que nous pouvions [avoir] juste pour continuer à payer nos factures, à payer nos frais de fonctionnement. Ron Hitchcock, président-directeur général de la filiale 001 de la Légion royale canadienne à Regina

Pour être en mesure de continuer à remplir ses engagements financiers, la Légion organise une loterie pour collecter des fonds.

Toutefois, M. Hitchcock remarque qu'un plus grand nombre de jeunes vétérans sont venus chercher diverses formes de soutien auprès de l'organisation pendant la pandémie.

La Légion royale canadienne est une organisation à but non lucratif au service des anciens combattants et de leurs familles y compris les membres actuels des forces armées et les membres de la Gendarmerie royale du Canada .

Avec les informations de Bryan Eneas