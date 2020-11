Le remaniement ministériel n'inquiète pas l’Assemblée communautaire fransaskoise

Ce dernier remplace l’ex-ministre de l’Éducation, Gordon Wyant, qui a hérité du ministère de la Justice et du poste de procureur général.

Ce n’est pas quelqu’un avec qui on a beaucoup transigé par le passé. Je ne m’attends pas à ce que ce soit complexe comme rencontre. On est content de voir que la majorité du Cabinet avec qui nous avons travaillé ne change pas , dit Denis Simard.

Denis Simard dit qu’il reste à voir les priorités de Dustin Duncan dans son nouveau mandat et si ses priorités sont en continuité avec celles en vigueur auparavant : Le gouvernement s’est déjà engagé à certaines choses. Donc, le fait que le gouvernement lui-même ne change pas augure bien pour la communauté.

Selon Denis Simard, la première étape pour l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise ou le Conseil des écoles fransaskoises est d’obtenir une rencontre avec Dustin Duncan pour parler des enjeux liés à la communauté francophone.

« [Nous allons] expliquer que nous sommes un partenaire, que nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour qu’il respecte les engagements qu’il a déjà pris, et qu’il en considère d’autres. Nous avons d’autres écoles à Valois, à Ponteix ou ailleurs qui vivent aussi des difficultés », dit-il.

Denis Simard est aussi satisfait de voir que Todd Goudy conserve son poste de secrétaire des Affaires francophones au sein du gouvernement provincial.

On a une excellente relation avec Todd. Si ses collègues sont incertains de ce que nous faisons ou qui nous sommes, Todd va pouvoir nous ouvrir cette porte-là , souligne-t-il.

Pas d’inquiétude du côté du Conseil scolaire fransaskois

À l’instar de Denis Simard, le président du Conseil scolaire fransaskois (CSF), Alpha Barry, n’est pas inquiet des répercussions de ce changement au poste de ministre de l’Éducation sur l’entente stratégique signée avec le gouvernement pour les trois nouvelles écoles francophones en Saskatchewan.

Nous n’avons pas signé cette entente avec le ministre, mais avec le gouvernement , dit-il.

Alpha Barry ajoute que le CSFConseil scolaire fransaskois va chercher à bâtir une relation avec Dustin Duncan, notamment pour indiquer le rôle du CSFConseil scolaire fransaskois et rappeler les échéances de l’entente stratégique.

Il semble qu'on lui accorde beaucoup de crédibilité, et il a de l'expérience comme ministre. On va se mettre sur la route, puis on va lancer une campagne de démarchage accentuée et construire cette relation avec lui , affirme-t-il.

Avec les informations de Nicolas Duny