La production des 10 épisodes de cette troisième saison commencera à Toronto en février prochain.

L’actrice canadienne Ellen Page sera de la partie, de même que les autres acteurs et actrices qui incarnent ses frères et sœurs dotés de super-pouvoirs : Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H. Min.

Steve Blackman, à qui l’on doit la série Fargo, reste à la tête de cette production qui, depuis son lancement en 2019, est l’un des plus gros succès de Netflix.

Publiée pour la première fois par Dark Horse Comics en 2007, la bande dessinée The Umbrella Academy est écrite par Gerard Way et illustrée par Gabriel Bá. Trois albums ont déjà été publiés et un quatrième doit sortir prochainement.