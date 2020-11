Des normes médicales pour rebâtir la confiance avec les Autochtones

Devant la tragédie, de nouvelles opportunités : le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada souhaite saisir l’occasion présentée par la mort de Joyce Echaquan, à l’hôpital de Joliette, le 28 septembre pour plaider en faveur de « mesures délibérées et urgentes » pour combattre le racisme dans le système de santé.

Dans un communiqué publié le 6 octobre, le Collège disait ainsi partager la tristesse et la colère profondes exprimées par l’Association des médecins autochtones du Canada en ce qui a trait aux mauvais traitements infligés à Mme Echaquan .

Celle-ci, dans des vidéos publiées en direct sur Facebook pendant qu’elle était dans sa chambre d’hôpital, a dit être mal soignée par des infirmières. On peut entendre au moins une de ces dernières lui lancer des insultes. La cause officielle de la mort de Mme Echaquan est encore inconnue.

L’intérêt du Collège en faveur de l’intégration des expériences et des circonstances entourant la situation des Autochtones au pays ne date pas d’hier : trois énoncés et documents de travail, publiés en 2012 et 2013, visent ainsi à encadrer la pratique des médecins et à guider les gestes des professionnels de la santé pour assurer une plus grande équité.

Les peuples autochtones, bien qu’ils ne représentent que 3,4 % de l’ensemble de la population, sont aux prises avec un fardeau démesuré de problèmes de santé : développement de la petite enfance, santé maternelle, santé communautaire, santé mentale et maladie chronique , lit-on ainsi dans le document intitulé Écarts dans les résultats de santé et inégalités dans les services de soins de santé pour les peuples autochtones, qui remonte à 2012.

Dans ce même document, on souligne que les solutions pour atténuer ou régler ces divers problèmes affligeant les Autochtones sont multiples… et surtout complexes. Car au-delà des conditions socio-économiques, il y a aussi des facteurs politiques, des questions d’infrastructures, d’accès aux soins, de sensibilisation, de formation…

L’année 2012 est aussi celle où Jessie Nault, une Anichinabée, a entamé ses études de médecine. En tant qu’étudiante en médecine, résidente en médecine, je dirais qu’il y avait un effort effectué pour sensibiliser aux réalités autochtones, notamment à l’Université d’Ottawa, où j’ai étudié.

La Dre Nault évoque aussi une sensibilisation à propos des traumatismes chez les Autochtones, surtout en matière de santé… du rôle des médecins dans tout ça. En tant qu’étudiante, je voyais qu’il y avait effectivement eu de la sensibilisation. On a eu une semaine complète sur la santé autochtone .

Selon la Dre Nault, cependant, cette sensibilisation a semblé s’amoindrir à l’étape de la résidence. Je m’auto-identifie comme une résidente autochtone en obstétrique-gynécologie, mais il n’y a pas nécessairement de programme (de sensibilisation) en résidence, pas nécessairement de cours , indique-t-elle au bout du fil.

J’ai beaucoup de mes collègues résidents qui ne sont pas nécessairement au courant de la réalité autochtone, du passé avec les communautés autochtones, malgré le fait qu’ils seront eux-mêmes un jour médecins, et qu’ils vont pratiquer…

Pourtant, poursuit la Dre Nault, les perspectives sont encourageantes : Au Collège royal, c’est clair que depuis les années 2000, il y a énormément de discussions, de politiques, de normes qui ont été écrites, créées, pour soutenir les médecins, à travers le Canada, dans leur pratique avec les Autochtones.

Toujours selon la Dre Nault, l’arrivée de la pandémie de COVID-19, avec les défis spécifiques que la maladie pose dans les communautés autochtones, témoigne de l’engagement du Collège à aider à prendre en charge la santé des Autochtones, que ce soit dans la pratique quotidienne, ou encore dans le contexte du nouveau coronavirus .

Je semble voir une différence. La question, c’est est-ce que cette différence va s’appliquer en actions concrètes auprès des patients autochtones, ça, c’est la question. Dre Jessie Nault

Un obstacle multicausal

Aux yeux de la Dre Nault, une amélioration de la situation des Autochtones en matière de santé nécessitera autant des moyens de type sensibilisation, de type éducation, de type financier… .

Oui, il est vrai que certaines communautés sont souvent difficiles d’accès, mais elles sont aussi bien souvent sous-financées. Ce financement repose souvent sur deux paliers de gouvernement, le fédéral et le provincial, et ces deux paliers se lancent la balle à savoir qui paiera quoi.

Pour que changements soient effectués, il faudra un vouloir politique , mentionne encore la médecin.