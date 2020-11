Michael J Fox reprend le rôle de Marty McFly dans une vidéo du rappeur Lil Nas X

Lil Nas X, connu pour le succès monstre de sa chanson country rap Old Town Road, a fait appel à l’acteur Michael J Fox pour faire la promotion de son prochain simple Holiday, qui doit être lancé vendredi.

Dans une bande-annonce, on voit le rappeur vêtu en cowboy passer dans un portail temporel et retourner à l’époque du Far West. En voyant un Père Noël ivre être expulsé d’un saloon, Lil Nas X s’approche puis prend son chapeau. Il devient ensuite lui-même le Père Noël.

La vidéo de 48 secondes ne permet pas de très bien comprendre l’histoire du clip à venir, mais à la toute fin, on aperçoit Michael J Fox avec le chapeau de cowboy porté par le personnage de Marty McFly dans Retour vers le futur 3.

Peu importe ce que tu feras Nas, ne retourne pas en 2020 , lance-t-il.

C’est la première fois qu’on voit l’acteur de 59 ans reprendre à l’écran son rôle dans la très populaire trilogie de films, dont le dernier est sorti en 1990.

Un an plus tard, Michael J Fox apprenait qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, diagnostic qu’il n’allait révéler au public qu’en 1998.

En plus de nuire à son élocution, la maladie a des effets négatifs sur sa mémoire à court terme et interfère avec sa capacité de mémoriser des textes, a-t-il indiqué dans une entrevue récente au magazine People. L’acteur croit donc bien possible que sa carrière d’interprète soit terminée.