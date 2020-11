La Saskatchewan enregistre 127 nouveaux cas d’infection à la COVID-19

Parmi les nouveaux cas enregistrés, six sont situés dans l’extrême nord-ouest de la province, quatre dans l’extrême centre-nord et six dans l’extrême nord-est de la Saskatchewan. Onze cas sont dans le nord-ouest, deux dans le centre-nord, deux dans le nord-est, 50 à Saskatoon, deux dans le centre-ouest, six dans le centre-ouest, 31 à Regina et six dans le centre-sud.

Par ailleurs, l’origine d’un cas doit encore être déterminée par la province, alors que trois cas annoncés le 8 novembre ont été attribués au centre-nord de la province.

À ce jour, 4214 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan, et 2880 autres se sont rétablies de la maladie, soit 8 de plus que lors de la mise à jour de lundi.

Par ailleurs, 44 personnes sont hospitalisées à travers la province, dont onze cas sont aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 28 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

La province fait aussi savoir que 394 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1931 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 179 (413)

Région de Regina : 604 (258)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 553 (73)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 445 (78)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 902 (367)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 520 (105) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions. Le lieu d’origine de onze cas doit encore être déterminé par les autorités.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 854 cas

20 à 39 ans : 1554 cas

40 à 59 ans : 1190 cas

60 à 79 ans : 522 cas

80 ans et plus : 104 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 285 858 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.