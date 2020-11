Où est le défenseur fédéral du logement?

Un poste clé visant à surveiller la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement n’est toujours pas pourvu. Non seulement le gouvernement Trudeau tarde-t-il à nommer le chien de garde promis, mais il n’a toujours pas mis en place le mécanisme de reddition de compte, pourtant prévu par la loi.

Ce constat arrive au moment même où, partout au pays, les histoires d’horreur s'additionnent. La pandémie est venue aggraver le sort des Canadiens mal logés et vulnérables.

Les moratoires sur les évictions instaurés au printemps sont maintenant levés dans la plupart des provinces. Des hausses soudaines de loyers frappent des familles qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts. Pour des centaines de milliers de ménages canadiens, chaque jour qui passe accroît les risques pour eux de se retrouver à la rue.

Parlez-en à Tammy Bernard, de Moncton, une mère de famille sans recours qui vient de recevoir un avis d’éviction, ou encore à Bob Danilis, de Winnipeg. Aux prises avec une hausse soudaine de 300 dollars par mois de son loyer, cet homme vit l’équivalent d’une chute de revenus de 50 %.

Pendant ce temps, une série d'évictions est en cours à Halifax. Grace Fogerty est épargnée, mais elle vient de subir une augmentation de près de 90 % de son loyer.

C'est par la voie d'un formulaire collé à sa porte que Tammy Bernard a appris qu'elle devait quitter son appartement. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Les enjeux systémiques liés au logement ne sont pas nouveaux. La pandémie ne les a pas éliminés, bien au contraire.

Voilà maintenant près de trois ans que la Stratégie nationale sur le logement a vu le jour. Ce plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans du gouvernement Trudeau vise à combler les besoins en logement de 530 000 familles et à réduire de moitié l'itinérance chronique.

Une loi adoptée en juin 2019 visait à encadrer cette stratégie.

Or, cette loi exige la présence d’un défenseur fédéral du logement. Son rôle : faire justement la lumière sur les problèmes systémiques en matière d’habitation au Canada et surveiller le respect du droit au logement.

Toutefois, la chaise de ce chien de garde est vide. L’appel de candidatures n’a pas encore été lancé par le gouvernement même si la loi qui l’oblige à créer ce poste est en vigueur depuis près d’un an et demi.

C'est incroyablement préoccupant, particulièrement dans le contexte actuel. Cette fonction de défenseur fédéral du logement est pourtant au cœur de la législation. Michèle Bliss, Réseau national du droit au logement

Le gouvernement doit bouger. Il est urgent de proposer des solutions pour s’attaquer aux lacunes qui sont si profondément ancrées dans les systèmes de logement existants , insiste Michèle Bliss, du Réseau national du droit au logement. Celle-ci est une avocate spécialisée en droits de la personne.

Un sans-abri est assis sur le lit d'un appartement temporaire mis à sa disposition par la Ville de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

La sénatrice Kim Pate agite à son tour un drapeau rouge et rappelle que cette fonction est cruciale.

Le Canada a promis de réduire l’itinérance chronique de moitié d’ici 2027-2028, dit-elle. En l’absence de surveillance externe par le défenseur fédéral du logement, comment pourrons-nous évaluer de manière indépendante les progrès accomplis et l’obtention de résultats?

Toujours dans l’optique d’assurer une reddition de compte, la loi prévoit aussi la création d’un conseil national du logement. Ses membres doivent avoir pour mission de surveiller la mise en œuvre de la stratégie tout en conseillant le ministre responsable, Ahmed Hussen.

Qu’advient-il donc de ce conseil national du logement? Une annonce est imminente , se font répéter depuis des mois ceux qui déplorent la lenteur des nominations. Le processus de mise en candidature pour pourvoir les 15 postes offerts au conseil a pris fin il y a maintenant plus d’un an.

Nous examinons actuellement les candidatures en prévision de la nomination des premiers membres du Conseil , a indiqué par écrit le bureau du ministre, précisant que 260 personnes au total ont fait une demande pour occuper un de ces postes.

Néanmoins, la déclaration ne précise ni quand le choix des membres du conseil sera confirmé ni quand le processus de mise en candidature pour le poste de défenseur sera lancé. Des travaux sont actuellement en cours pour établir le bureau du défenseur fédéral à la Commission canadienne des droits de la personne.

Le droit au logement?

Cette pandémie a remis à l’avant-plan la question complexe du droit au logement.

La Loi sur la stratégie nationale sur le logement précise que le gouvernement canadien reconnaît un droit explicite au logement. Elle prévoit aussi que sa politique en habitation doit s’appuyer sur une approche fondée sur les droits de la personne.

Or, l’ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur le logement convenable, la Canadienne Leilani Farha, croit que l’absence d’un défenseur et d’un conseil du logement est révélatrice.

Si le gouvernement comprenait vraiment le droit au logement et ce que cela signifie pour un gouvernement de s'y engager, il aurait déjà nommé un défenseur et un conseil. Il se serait empressé de le faire en temps de crise , indique l’avocate, qui dirige aujourd’hui The Shift, un mouvement mondial pour garantir le droit au logement.

L'ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur le logement convenable, Leilani Farha Photo : La Presse canadienne / Paul Sancya

Alors que le gouvernement vient d’annoncer l'ajout d'un milliard de dollars pour accélérer la construction de logements abordables, Leilani Farha croit qu’il se prive d’une occasion de garantir de meilleurs résultats.

Un défenseur s’assurerait que lorsque le gouvernement décide d’investir un milliard de dollars, que ce milliard soit dirigé judicieusement pour permettre aux groupes les plus vulnérables d’en profiter pleinement, tout en respectant une logique de droit de la personne.

Déséquilibre de pouvoir

Freiner l’érosion progressive du logement locatif abordable demeure un défi énorme au Canada.

Dans plusieurs régions du pays, des locataires font face à des pressions accrues afin qu’ils consentent à des augmentations de loyer ou qu'ils quittent leur logement pour que ce dernier puisse être reloué plus cher ou converti en condo.

Les marchés du logement sont faussés par un déséquilibre de pouvoir extrême , dit avec colère Michèle Bliss, du Réseau national du droit au logement. Les fonds de placement immobilier et les sociétés de capital-investissement ont fait main basse sur les logements abordables et ont détruit l'offre de logements locatifs au Canada.

Le nouveau propriétaire de ces édifices à Dartmouth planifie des rénovations importantes et oblige les locataires à quitter les lieux. Photo : Jeorge Sadi/CBC

Ceux et celles qui militent pour mettre fin à l’insécurité accrue en matière d’habitation craignent que, dans le sillage de la COVID-19, la tendance des dernières années s'accentue.

Avec un défenseur fédéral du logement et un conseil national, nous pourrions faire en sorte que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour remédier à ce déséquilibre de pouvoir.

La stratégie nationale du gouvernement Trudeau a marqué le retour d’Ottawa dans le financement du logement abordable, après une absence de 20 ans. Il souhaite montrer qu’il est sur la bonne voie avec des investissements records.

Or, en l’absence d’un regard indépendant, difficile d’en avoir l’assurance. De toute évidence, l’année se terminera sans la présence du premier défenseur fédéral du logement.