La région ajoute 52 nouveaux cas à son bilan de la COVID-19

Les autorités sanitaires régionales rapportent, mardi, 52 nouvelles infections au nouveau coronavirus. Il s’agit du plus bas bilan en plus d’une semaine.

Presque autant de nouveaux cas se trouvent de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent, soit 29 en Mauricie et 23 au Centre-du-Québec.

Le dernier bilan des autorités comprend plusieurs bonnes nouvelles. Aucun nouveau décès n’est déploré et on note une baisse de 66 cas actifs. On en recense actuellement 910 sur le territoire.

Les hospitalisations demeurent stables. Cependant, deux personnes ont dû être admises aux soins intensifs.

De son côté, la Santé publique régionale pointe du doigt le non-respect supposé des consignes de la part de la population.

De plus, le premier ministre François Legault a souligné la gravité de la situation dans plusieurs régions, dont la Mauricie et le Centre-du-Québec. Il a annoncé, en point de presse, que les mesures touchant les zones rouges seront maintenues jusqu'au 23 novembre.