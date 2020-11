Le Salon des artisans de Québec annulé, mais pas le Grand Marché de Noël

Le Salon des artisans de Québec devait avoir lieu du 27 novembre au 6 décembre sur le site d'ExpoCité. Mais la pandémie de COVID-19 et les mesures appliquées en zone rouge ont forcé le promoteur de l'événement, Roger Paradis, à jeter l'éponge.

Avec le classement que la santé publique a fait, notre entreprise est classée dans le regroupement de ceux qui organisent des rassemblements , explique celui qui est président du Groupe Pro-Expo, spécialisé dans l'organisation d'événements depuis 28 ans.



Le Salon des métiers d’art du Québec, qui devait se dérouler au Palais des congrès de Montréal du 10 au 21 décembre, a aussi été annulé.

Nous avons des événements qui, selon moi, pourraient être réalisés, mais le gouvernement a mis tous les événements dans le même bateau. Roger Paradis, promoteur du Salon des métiers d'art de Québec



En temps normal, 200 artisans profitent du Salon pour bonifier leurs revenus. Les gens ont pas fait d’événements de l’année. Pour beaucoup d’entre eux, c’est 50 % de leur chiffre d’affaires le Salon , souligne-t-il.

Le « même événement » au Grand Marché

Il déplore que le Grand Marché de Noël, qui aura lieu du 3 au 31 décembre, à quelques mètres du Centre de foires, puisse avoir lieu.

Le Salon des artisans, c’est exactement la même chose que le Grand Marché de Noël , souligne le promoteur.

Nous retrouvons des artisans en métiers d’art, en artisanat, des produits du terroir, toutes sortes de produits agroalimentaires, la même chose qu’on va retrouver au Grand Marché de Québec , ajoute-t-il.

Aussitôt le Salon des artisans annulé, des exposants ont d'ailleurs contacté le Grand Marché pour pouvoir obtenir un kiosque au Grand Marché de Noël, informe M. Paradis.

Pourquoi, l’autre bord de la rue, ils font le même événement — parce que c’est le même événement! —, mais nous, on peut pas? Roger Paradis, promoteur du Salon des artisans de Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique que les marchés de Noël ne sont pas considérés comme des festivals ou des événements, mais plutôt comme des marchés publics.

Les marchés publics intérieurs ou extérieurs, permanents ou saisonniers, sont des commerces d’alimentation qui peuvent poursuivre leurs activités, pourvu que les consignes sanitaires en vigueur soient respectées , précise par courriel la porte-parole Marjorie Larouche.

Le Salon des artisans de Québec est, selon le Ministère, dans la catégorie des festivals et des événements qui sont interdits en zone rouge, ajoute-t-on.

Le Grand Marché lors de son ouverture en 2019. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

L'entrepreneur Roger Paradis ne comprend pas pourquoi son événement n'est pas évalué comme un marché public, alors que l'achat local est mis de l'avant par le gouvernement. Il aimerait que chaque événement soit évalué individuellement.

Association avec le Grand Marché?

Le porte-parole de la Ville de Québec, David O'Brien, affirme être sensible aux préoccupations du promoteur, mais qu'il a décliné plusieurs solutions proposées.



ExpoCité a proposé à M. Paradis de nombreuses avenues qui allaient de tenir un événement réduit [...] à une association formelle avec le Grand Marché de Noël , écrit-on par courriel.

C’est un grand mot "décliné" , répond M. Paradis. Selon lui, l'endroit proposé au Grand Marché, situé au 2e étage, manquait de visibilité et d'espace pour laisser les clients circuler adéquatement.

Ça manque de place, les gens vont pas là, c’était pas adéquat pour faire un événement , dit-il. On aurait pu mettre une dizaine de kiosques même pas, c’était comme dans un racoin.

Une entreprise en péril

Après plusieurs discussions avec le gouvernement provincial qui n'ont pas porté fruit, il lance un cri du coeur aux autorités. Son entreprise, comme bien d'autres en événementiel, a besoin d'aide.

Contrairement aux restaurants qui peuvent offrir des repas pour emporter, il n'a aucun revenu d'appoint. Ça fait deux ans qu'on opère sans revenu , fait-il savoir.

Avant mars, son entreprise planifiait depuis environ 10 mois des événements qui n'ont pas eu lieu. On a travaillé, on a vendu nos événements et on a remboursé nos gens, on travaille encore pour un événement qu'on ne fera pas , explique celui qui comptait bientôt prendre sa retraite.