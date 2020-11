Baisse des nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa et en Outaouais

Santé publique Ottawa fait état de 21 nouveaux cas de COVID-19 et d'1 décès supplémentaire mardi, tandis que la santé publique de l'Outaouais rapporte 18 nouvelles infections.

Santé publique Ottawa indique que 60 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 7 sont aux soins intensifs, ce qui se rapproche du sommet atteint fin avril, où l'on comptait 62 patients à l'hôpital.

On déplore un autre décès ce qui porte le bilan à 347.

Le nombre de cas actifs s'élève désormais à 537. Au total, 7607 personnes ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie en février, 6723 en sont guéries.

Un peu plus de la moitié des nouveaux cas de mardi concernent des personnes de plus de 40 ans, et 6 se trouvent dans des établissements de soins où une éclosion a été déclarée, comme dans des maisons de soins de longue durée ou des hôpitaux.

L'Ontario fracasse mardi son record du plus d'infections en une journée depuis le début de la pandémie, avec 1388 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 15 morts.

De l'autre côté de la rivière, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais a rapporté 18 nouveaux cas mardi ce qui porte à 306 le nombre de cas actifs.

Depuis février, 2820 personnes ont contracté la maladie, 2455 personnes sont rétablies. En moyenne, 328 tests de dépistage sont effectués depuis les 7 derniers jours. Gatineau reste la ville de l'Outaouais où l'on retrouve le plus de cas actifs dans la population.

Le Québec a rapporté mardi 1162 nouveaux cas d'infection, ce qui porte le bilan total à 117 151, alors que les hospitalisations affichent une légère diminution.

Pour sa part, le Bureau de santé de l'est de l’Ontario (BSEO) a signalé quatre autres décès.