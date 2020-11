Des morts dans les détachements de la GRC du nord du Manitoba soulèvent des questions

Celine Samuel, une femme de 44 ans et membre de la Première Nation Northlands Denesuline, a passé les dernières minutes de sa vie dans une cellule du détachement de la GRC à Thompson le 1er février. Elle n’avait ni matelas ni oreiller, seulement un plancher de ciment dans sa cellule de dégrisement.

Ça me rend triste et me déçue. Il serait possible qu’elle soit toujours en vie aujourd’hui si elle avait été transportée à l’hôpital à la place , déplore sa fille Shelly Watt.

Celine Samuel est morte dans une cellule de dégrisement comme celle-ci. Photo : Jerry Hebert

Deux jours après le décès de Céline Samuel, son dossier a été transféré automatiquement à l’Unité d’enquête indépendante ( UEIUnité d’enquête indépendante ) du Manitoba.

Une famille en attente de réponses

Neuf mois plus tard, personne n’a encore contacté la famille. Nous voulons savoir pourquoi elle est morte et quelles sont les causes de sa mort , dit Agnes Samuel, la soeur de Celine Samuel.

Les résultats d’une autopsie se font également toujours attendre.

Le directeur général de l’ UEIUnité d’enquête indépendante du Manitoba, Zane Tessler, indique que l’Unité est toujours en attente d’un rapport toxicologique.

Il admet toutefois à un manquement majeur dans les étapes de l’enquête parce que la famille n’a pas été contactée .

Des cas semblables

Le nombre de personnes détenues en vertu de la loi sur la DPEDétention des personnes en état d’ébriété  (Nouvelle fenêtre) est six fois plus élevé dans le nord de la province qu'à Winnipeg, selon des données obtenues grâce à une demande d'accès à l’information et des chiffres de la GRC.

Les agents de sécurité communautaire, les policiers et les apprentis peuvent détenir une personne pendant jusqu'à 24 heures si elle se trouve à la fois dans un lieu public et en état d’ébriété ou droguée.

Quatre mois avant la mort de Céline Samuel, un homme de 54 ans est décédé dans une cellule du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada à The Pas. L’enquête de l’ UEIUnité d’enquête indépendante est toujours en cours.

Jeffrey Mallett est pour sa part décédé en 2008 dans un détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada dans la réserve de Cross Lake. Les agents ont pris entre six et dix heures avant de découvrir son corps.

L’autopsie de M. Mallett révèle qu’il est mort d’une pneumonie. À la lumière de l’enquête, l’ UEIUnité d’enquête indépendante a entre autres recommandé la construction d’un centre de désintoxication, semblable à celui de l’unité de soins Main Street Protective à Winnipeg, où du personnel médical prend soin des personnes qui y sont envoyées par les policiers.

Plus de 2000 personnes sont détenues sous la loi provinciale sur la détention des personnes en état d’ébriété (DPE) chaque année dans le point de service de la GRC de Thompson. Photo : Jerry Hebert

Remises en question des lois et procédures

Le surintendant de la GRCGendarmerie royale du Canada pour le nord du Manitoba, Kevin Lewis, décrit la mort de Celine Samuel comme étant malheureuse et offre ses condoléances à la famille.

Selon lui, si l'on considère le nombre de visites de personnes en état d’ébriété dans le détachement de Thompson, il est probable d’y voir des décès liés à des problèmes médicaux . Plus de 2000 personnes sont détenues en vertu de la loi sur la DPEDétention des personnes en état d’ébriété chaque année dans le point de service de la GRCGendarmerie royale du Canada de Thompson.

Rohit Gupta, qui a travaillé pendant plusieurs années comme avocat de la défense dans le Nord, n’est pas surpris du nombre de personnes détenues. Il estime que la loi sur la DPEDétention des personnes en état d’ébriété est utilisée à outrance par les policiers ou les agents pour arrêter des personnes vulnérables.

Ces personnes [à majorité autochtone], sont détenues arbitrairement, sans raison valable, pendant jusqu’à 24 heures , souligne-t-il.

Si je suis en train de marcher d’un bar pour retourner chez moi, est-ce que je suis vraiment un danger pour moi-même? Est-ce que je suis vraiment un danger pour les autres? Si quelqu’un m'attend à la maison, est-ce que je suis obligé de me rendre dans une cellule de dégrisement? Rohit Gupta, avocat

Kevin Lewis défend pour sa part la loi DPEDétention des personnes en état d’ébriété , disant qu'elle protège aussi des personnes vulnérables : Leur vie pourrait être en danger. Ils pourraient mourir de froid .

Avec les informations de Kristin Annable