Le retrait d’un épisode de La petite vie par Radio-Canada fait réagir

Nous avons jugé bon de retirer l'épisode de la plateforme ICI Tou.tv – pour le moment – considérant que plus de 25 ans se sont passés depuis l'enregistrement public de cet épisode fortement caricatural dont l'humour, au regard de la prise de conscience et des sensibilités actuelles, pourrait être mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire , a expliqué le porte-parole de Radio-Canada, Marc Pichette, par courriel lorsqu’il a été questionné sur le sujet.

Il a cependant ajouté que Radio-Canada est en réflexion quant à la possibilité de le réintroduire avec un message d’avertissement approprié .

L’épisode en question, Le vidéo, diffusé lors de la deuxième saison en 1994-1995, met en scène un personnage d’origine africaine joué par Normand Brathwaite. Le résumé se lit ainsi : Caro présente à Popa et Moman un ami de l'Ouganda, professeur en sociologie, qui est au Québec pour étudier les us et coutumes de la famille québécoise typique.

La série culte au Québec, créée par Claude Meunier, a été diffusée d’octobre 1993 à novembre 1998 sur les ondes d’ICI Télé. Elle met en vedette Claude Meunier, Serge Thériault, Diane Lavallée, Marc Messier, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Guylaine Tremblay, Bernard Fortin et Rémy Girard.

« La petite vie » est une des séries les plus populaires au Québec. Photo : Radio-Canada

L’épisode de La petite vie du 20 mars 1995 avait été regardé par 4 098 000 personnes. Un record pour la télévision au Québec qui n’a été battu que par le Bye bye 2018 avec 4 410 000 téléspectateurs et téléspectatrices.

Des réactions

Sur les réseaux sociaux, en particulier dans des groupes consacrés à La petite vie, les réactions sont nombreuses. Plusieurs personnes ne comprennent pas le retrait de l’épisode alors que la série se moque de tout le monde.

Des avertissements

Radio-Canada étudie la possibilité de réintégrer l’épisode avec un avertissement. D’autres réseaux le font déjà pour certaines émissions.

Nous portons toujours une attention particulière à ce que nous présentons sur nos chaînes, qu’il s’agisse d’une diffusion originale ou d’une rediffusion. Cette attention particulière se reflète dans nos décisions de programmation, y compris le choix de placer des avertissements/mises en garde au début de nos émissions pour des contenus qui pourraient offenser certains de nos auditoires (violence et autres) , a réagi Marie-Anna Murat, directrice de communications de Bell au Québec, propriétaire de Crave, de Noovo et de plusieurs autres chaînes.

L’an dernier, la plateforme Disney+ avait décidé d’accompagner certains des vieux films de Disney d’un message avertissant le public que ces contenus peuvent véhiculer des représentations culturelles d’une autre époque. Dumbo, Peter Pan, Fantasia et Les aristochats comptent parmi les œuvres précédées d’un avis. En octobre dernier, un nouvel avertissement était ajouté sur Disney+ en préambule de certains films classiques pour informer l’auditoire qu’ils contiennent des stéréotypes racistes.

Les comédiennes Hattie McDaniel et Vivien Leigh dans une scène du film « Autant en emporte le vent ». Photo : MGM

Le film Autant en emporte le vent avait été retiré, puis de nouveau offert sur la plateforme de diffusion en continu HBO Max accompagné de deux vidéos qui rappellent le contexte historique du tournage du film.

Le long métrage, qualifié de révisionniste par des spécialistes en histoire, avait temporairement été retiré de la plateforme en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières visant les personnes noires aux États-Unis.