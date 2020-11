COVID-19 : l’Hôpital royal de Saskatoon augmente la capacité de ses soins intensifs

L’Hôpital royal universitaire de Saskatoon augmente la capacité de son unité des soins intensifs à cause de l’accroissement du nombre de cas de COVID-19 et aux risques d'hospitalisation.

L'unité des soins intensifs est transférée au troisième étage de l'Hôpital afin de permettre cette expansion.

Selon les responsables de l'Hôpîtal, le déménagement est fait parce que l'unité a dépassé plus du quart sa capacité habituelle de 13 lits.

Nous avons atteint notre objectif initial de trois patients [de COVID-19] dans l'unité de soins intensifs et un quatrième pouvait venir la semaine dernière, dit la directrice générale des soins tertiaires de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), Lori Garchinski. C'est la raison pour laquelle nous sommes montés au troisième étage pour augmenter notre capacité à soigner les patients, qu'ils soient atteints de la COVID-19 ou non.

Le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter à Saskatoon, alors que la ville enregistre le plus grand total dans la province. Lori Garchinski s’inquiète des risques d’hospitalisation dans les prochains jours. Actuellement, 18 patients sont hospitalisés à Saskatoon en raison de la COVID-19.

Puisque le montant de malades augmente, la possibilité d'avoir plus de patients hospitalisés crée certainement des enjeux, surtout en ce qui a trait à la capacité de notre unité de soins intensifs. Lori Garchinski, directrice générale des soins tertiaires de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan

Lori Garchinski croit que de 20 à 24 % des patients hospitalisés pour d’autres maladies pourraient se retrouver au sein de l’unité des soins intensifs de l'Hôpital royal universitaire.

Elle indique que le projet de déplacement de cette unité vers un espace plus grand était mené depuis le printemps.

Déménagement réussi

Lori Garchinski explique que le déménagement dans le nouvel espace s’est bien déroulé.

Nous avons déplacé les patients atteints de la COVID-19 à l'étage le premier jour, et nous avons fait une sorte de répétition pour nous assurer que nous avions le bon équipement, les bonnes informations et les bonnes façons de faire , indique-t-elle .

Quand nous avons vu que tout était normal, nous avons lentement déplacé d'autres patients à l'étage.

Le nouvel emplacement est doté de matériels neufs et équipé de chambres individuelles.

Le ministère de la Santé nous a aidés à acheter des moniteurs de chevet et des ventilateurs supplémentaires ainsi que des potences pour intraveineuse , déclare Mme Garchinski.

Nous avons fait quelques essais avec les équipes et les médecins pour nous assurer d'avoir les bons médicaments et les moniteurs aux bons endroits. Nous avons travaillé avec les responsables de l'infrastructure et divers autres secteurs pour faire en sorte que l'espace, la ventilation, l'électricité et les équipements soient toujours à la hauteur.

La Saskatchewan a signalé 190 nouveaux cas de COVID-19 lundi dont 76 à Saskatoon. Par ailleurs 1289 cas sont actifs dans la province dont 434 à Saskatoon.

Avec les informations de Julia Peterson