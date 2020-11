Pas d’école à temps complet d’ici la fin de l’année au Yukon

Les autorités ont expliqué avoir étudié de près les possibilités de retour. Cependant, elles ont déterminé qu'il n'y a pas assez d'espace ou de personnel pour permettre à tous les élèves d’être en classe tout en respectant les restrictions sanitaires telles que la distanciation physique.

Il nous faudrait trouver de l’espace pour environ 900 élèves et entre 35 et 60 membres du personnel de plus pour soutenir [ces élèves] , dit Mme McPhee.

Le personnel qualifié supplémentaire pour retourner ces élèves à temps complet, sous les directives sanitaires actuelles, n’est tout simplement pas disponible. C’est la même réalité qu’ailleurs au pays. Ce n’est pas que nous n’avons pas le financement, c’est que le personnel n’est pas disponible. Tracy-Anne McPhee, ministre de l'Éducation

Les parents et les élèves seront sondés dans les prochaines semaines et la ministre de l’Éducation assure que des ajustements permettront aux élèves qui en ont besoin d’obtenir un soutien accru.

Le Yukon a obtenu du gouvernement fédéral 4,6 millions de dollars pour adapter les écoles aux restrictions liées à la pandémie.

La ministre affirme que 3 millions de dollars ont été dépensés ou assignés jusqu’ici. Tracy-Anne McPhee affirme qu’environ 700 000 $ sont allés aux mesures de désinfection et de nettoyage ou encore de ventilation, ainsi qu’à de la formation en la matière pour le personnel.

Environ 1,3 million de dollars ont été alloués à l'apprentissage continu , a dit la ministre, que ce soit le déplacement d’élèves ou l’adaptation à l'apprentissage. Près d’un autre million a été accordé pour du soutien additionnel aux élèves tel que l’apprentissage sur les traumatismes ou les classes virtuelles.

Le programme d’arts dramatiques

La ministre de l’Éducation a par ailleurs annoncé que le programme d’arts dramatiques relocalisé à la rentrée pourra retourner dans le local de la grande scène de l’annexe Wood Street à Whitehorse.

Des parents et d’anciens enseignants du programme dénoncent depuis la rentrée l’emplacement actuel des élèves à l’École secondaire Porter Creek qu’ils considèrent comme néfaste à l’apprentissage.

Pour sa part, la ministre a expliqué que la décision avait été prise dans le cadre de la réévaluation continue des besoins des écoles.

Mesures sanitaires modifiées dans les écoles

Le médecin hygiéniste en chef, Brendan Hanley, a annoncé que la distance de 2 m entre les élèves en classe était désormais réduite à 1 m.

Le port du couvre-visage sera toutefois obligatoire dans les espaces communs à l’extérieur des classes, plutôt que seulement recommandé.