Le cocréateur de Scooby-Doo, Ken Spears, est décédé

Lancée en 1969 sur la chaîne CBS, la série animée Scooby-Doo, Where Are You! met en scène quatre ados – Fred, Shaggy, Velma et Daphne – qui résolvent des mystères en compagnie de Scooby-Doo, un chien aussi sympathique que gourmand.

Nous craignions que cela ne dure qu'une saison , avait déclaré Ken Spears, qui a remporté quatre prix Emmy au cours de sa carrière.

Par la suite, Scooby-Doo, Where Are You! a été déclinée en d’autres séries animées et en films. En 2002, Freddie Prinze Jr.  (Nouvelle fenêtre) , Sarah Michelle Gellar  (Nouvelle fenêtre) , Linda Cardellini et Matthew Lillard se sont glissés dans la peau de Fred, Daphne, Velma et Shaggy dans le film Scooby-Doo, qui a eu le droit à une suite en 2004.

Selon sa famille, Ken Spears est décédé en Californie des suites de complications de la démence à corps de Lewy, une maladie qui emprunte des symptômes à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson.